В ближайшие дни Кьелини сделают операцию на колене

Защитнику «Ювентуса» Джорджо Кьеллини в ближайшие дни сделают операцию на колене, cообщается в официальном Twitter итальянского клуба.

Отмечается, что у него поражена передняя крестообразная связка. Контракт 35-летнего Кьеллини с «Ювентусом» будет действовать до 30 июня 2020 года. В составе итальянского клуба он провел 507 матчей, в которых он забил 36 голов и отдал 22 голевых передачи.