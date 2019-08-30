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В ближайшие дни Кьелини сделают операцию на колене

23:02
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Защитнику «Ювентуса» Джорджо Кьеллини в ближайшие дни сделают операцию на колене, cообщается в официальном Twitter итальянского клуба.

Отмечается, что у него поражена передняя крестообразная связка. Контракт 35-летнего Кьеллини с «Ювентусом» будет действовать до 30 июня 2020 года. В составе итальянского клуба он провел 507 матчей, в которых он забил 36 голов и отдал 22 голевых передачи.

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