В ближайшие дни Кьелини сделают операцию на колене
23:02
Защитнику «Ювентуса» Джорджо Кьеллини в ближайшие дни сделают операцию на колене, cообщается в официальном Twitter итальянского клуба.
Отмечается, что у него поражена передняя крестообразная связка. Контракт 35-летнего Кьеллини с «Ювентусом» будет действовать до 30 июня 2020 года. В составе итальянского клуба он провел 507 матчей, в которых он забил 36 голов и отдал 22 голевых передачи.
Giorgio @chiellini ha riportato durante l'allenamento odierno la distorsione del ginocchio destro e la lesione del legamento crociato anteriore.— JuventusFC (@juventusfc) August 30, 2019
Sar? necessario intervenire chirurgicamente nei prossimi giorni.
?? https://t.co/xGfBPUjZRm pic.twitter.com/zXwVW817mU