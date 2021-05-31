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В «Аталанте» заявили, что Муриэль, Сапата и Малиновский не продаются

16:13
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Генеральный директор «Аталанты» Лука Перкасси рассказал, кого из игроков клуб не собирается продавать в летнее трансферное окно.

«Гасперини был прав, когда сказал, что без Папу Гомеса мы станем еще сильнее, — цитирует Перкасси итальянский журналист Николо Скира в своем Twitter. — У Гаспа есть трехлетний контракт, но он может остаться тут на всю жизнь. Муриэль, Сапата и Малиновский не продаются. Трансферный рынок? Наш приоритет — защитник».

В завершившемся сезоне «Аталанта» заняла третье место в чемпионате Италии.

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