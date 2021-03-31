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В «Аталанте» опровергли информацию о возможном переходе Иличича в «Милан»

20:24
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Технический директор «Аталанты» Джованни Сартори прокомментировал информацию о том, что полузащитник Йосип Иличич может перейти в «Милан».

«Я читал об этом, но, что касается нас, это неправда. Это беспочвенные слухи», — приводит слова Сартори TeleLombardia.

В текущем сезоне Иличич провел 30 матчей за «Аталанту», в которых забил 6 голов и сделал 8 результативных передач.

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