В «Аталанте» опровергли информацию о возможном переходе Иличича в «Милан»
20:24
Технический директор «Аталанты» Джованни Сартори прокомментировал информацию о том, что полузащитник Йосип Иличич может перейти в «Милан».
«Я читал об этом, но, что касается нас, это неправда. Это беспочвенные слухи», — приводит слова Сартори TeleLombardia.
В текущем сезоне Иличич провел 30 матчей за «Аталанту», в которых забил 6 голов и сделал 8 результативных передач.
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