В «Аталанте» опровергли информацию о возможном переходе Иличича в «Милан»

Технический директор «Аталанты» Джованни Сартори прокомментировал информацию о том, что полузащитник Йосип Иличич может перейти в «Милан».

«Я читал об этом, но, что касается нас, это неправда. Это беспочвенные слухи», — приводит слова Сартори TeleLombardia.

В текущем сезоне Иличич провел 30 матчей за «Аталанту», в которых забил 6 голов и сделал 8 результативных передач.