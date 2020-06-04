Утверждены даты проведения полуфиналов и финала Кубка Италии

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора на своей странице в Facebook подтвердил даты проведения оставшихся матчей Кубка страны. Командам осталось сыграть ответные полуфиналы и финал.

12 июня пройдет матч «Ювентус» — «Милан», 13 июня — «Наполи» — «Интер». Финал состоится 17 июня.

Ранее все турниры в Италии были прерваны из-за пандемии коронавируса. Чемпионат Италии возобновится 20 июня.