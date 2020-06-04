Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Утверждены даты проведения полуфиналов и финала Кубка Италии

20:57
Кубок Италии. Фото Fanpage.it.
Кубок Италии. Фото Fanpage.it.
Теги:

Утверждены даты проведения полуфиналов и финала Кубка Италии

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора на своей странице в Facebook подтвердил даты проведения оставшихся матчей Кубка страны. Командам осталось сыграть ответные полуфиналы и финал.

12 июня пройдет матч «Ювентус» — «Милан», 13 июня — «Наполи» — «Интер». Финал состоится 17 июня.

Ранее все турниры в Италии были прерваны из-за пандемии коронавируса. Чемпионат Италии возобновится 20 июня.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 5964
Все опросы
Германия вернулась. Какой из чемпионатов вы ждете больше всего?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир