«Усердно работай, усердно играй». Минутка мотивации от одинокого Криштиану

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал фото в Twitter с тренировки. Игроки «Юве» приступили к индивидуальным занятиям в рамках подготовки к возобновлению серии A, прерванной из-за коронавируса. Пока занятия проходят в индивидуальном порядке малыми группами.

«Усердно работай, усердно играй», — подписал фото Роналду.