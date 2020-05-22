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«Усердно работай, усердно играй». Минутка мотивации от одинокого Криштиану

19:37
Криштиану Роналду. Фото Twitter
Криштиану Роналду. Фото Twitter

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал фото в Twitter с тренировки. Игроки «Юве» приступили к индивидуальным занятиям в рамках подготовки к возобновлению серии A, прерванной из-за коронавируса. Пока занятия проходят в индивидуальном порядке малыми группами.

«Усердно работай, усердно играй», — подписал фото Роналду.

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