«Усердно работай, усердно играй». Минутка мотивации от одинокого Криштиану
19:37
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал фото в Twitter с тренировки. Игроки «Юве» приступили к индивидуальным занятиям в рамках подготовки к возобновлению серии A, прерванной из-за коронавируса. Пока занятия проходят в индивидуальном порядке малыми группами.
«Усердно работай, усердно играй», — подписал фото Роналду.
Work hard play hard ?? pic.twitter.com/lsRIikp7Jg— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) May 22, 2020
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