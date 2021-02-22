«Усердная работа». «Фиорентина» выложила фото Кокорина с тренировки
22 февраля 2021, 23:22
«Фиорентина» в Instagram опубликовала фото с тренировки команды. Участие в тренировке принимал и российский нападающий Александр Кокорин.
«Усердная работа», — гласит подпись к публикации.
Кокорин дебютировал за «Фиорентину» в матче 21-го тура серии А против «Интера», состоявшегося 5 февраля. 29-летний россиянин вышел на поле на 74-й минуте и не отметился результативными действиями.
Футболист перешел в итальянскую команду из московского «Спартака» 27 января. Контракт форварда с «фиалками» рассчитан на 3,5 года.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю