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«Усердная работа». «Фиорентина» выложила фото Кокорина с тренировки

22 февраля 2021, 23:22
Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина».
Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина».
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«Фиорентина» в Instagram опубликовала фото с тренировки команды. Участие в тренировке принимал и российский нападающий Александр Кокорин.

«Усердная работа», — гласит подпись к публикации.

Публикация от ACF Fiorentina (@acffiorentina)

Кокорин дебютировал за «Фиорентину» в матче 21-го тура серии А против «Интера», состоявшегося 5 февраля. 29-летний россиянин вышел на поле на 74-й минуте и не отметился результативными действиями.

Футболист перешел в итальянскую команду из московского «Спартака» 27 января. Контракт форварда с «фиалками» рассчитан на 3,5 года.

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