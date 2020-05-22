Умер известный итальянский тренер Симони. Ему был 81 год

Известный итальянский тренер Луиджи Симони умер в возрасте 81 года, сообщает La Gazzetta dello Sport.

В июне прошлого года Симони перенес инсульт. С тех пор он сражался за свое здоровье, но так и не смог восстановиться.

В качестве футболиста Симони выступал за «Мантову», «Наполи», «Торино», «Ювентус», «Брешию» и «Дженоа». Как тренер он возглавлял многие итальянские клубы, включая «Наполи» и «Интер». В 1998 году Симони привел миланский клуб к победе в Кубке УЕФА.