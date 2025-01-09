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Умер член Зала славы «Милана» Кудичини

Алексей Михайлов
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Итальянский вратарь Фабио Кудичини скончался в возрасте 89 лет, сообщает пресс-служба УЕФА.

Кудичини всю карьеру провел в Италии. Он выступал за «Понциану», «Удинезе», «Рому», «Брешию» и «Милан». Вместе с «дьяволами» голкипер становился победителем Кубка европейских чемпионов (сейчас — Лига чемпионов). Также итальянец является членом Зала славы «Милана».

Кудичини не провел ни одного матча за сборную Италии, хотя несколько раз вызывался в расположение национальной команды.

Фабио — отец экс-игрока «Челси» и «Тоттенхэма» Карло Кудичини, который в настоящее время работает тренером в клубе из Фулема.

Футбол
ФК Милан
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 19 14 2 3 30-12 44
2
 Аталанта 18 13 2 3 43-20 41
3
 Интер 17 12 4 1 45-15 40
4
 Лацио 19 11 2 6 33-27 35
5
 Ювентус 18 7 11 0 30-15 32
6
 Фиорентина 18 9 5 4 31-18 32
7
 Болонья 17 7 7 3 25-21 28
8
 Милан 17 7 6 4 26-17 27
9
 Удинезе 19 7 4 8 23-28 25
10
 Рома 19 6 5 8 26-24 23
11
 Торино 19 5 6 8 19-24 21
12
 Дженоа 19 4 8 7 16-27 20
13
 Эмполи 19 4 8 7 18-22 20
14
 Верона 19 6 1 12 24-42 19
15
 Парма 19 4 7 8 25-34 19
16
 Комо 18 4 6 8 20-30 18
17
 Лечче 19 4 5 10 11-31 17
18
 Кальяри 19 4 5 10 18-32 17
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 Венеция 19 3 5 11 18-32 14
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 Монца 19 1 7 11 17-27 10
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