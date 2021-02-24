Умер бывший футболист «Ромы» Леонарди

«Рома» на официальном сайте сообщила о смерти бывшего полузащитника команды Ламберто Леонарди. По данным СМИ, причиной смерти стало ухудшение состояния здоровья после падения и перелома.

Футболист был воспитанником римлян и выступал в их составе с 1957 по 1959-й и с 1962 по 1966 год. В 1964 году он выиграл в составе «Ромы» Кубок Италии. Всего за «Рому» Леонарди провел 102 матча и забил 10 голов.

Также в карьере Леонарди были такие клубы, как «Ювентус», «Аталанта» и ряд других. После завершения карьеры в 1974 году он начал тренерскую деятельность, работал в клубах низших итальянских дивизионов до 2001 года.