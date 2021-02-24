Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Умер бывший футболист «Ромы» Леонарди

12:09
Ламберто Леонарди (слева). Фото ФК "Рома"
Ламберто Леонарди (слева). Фото ФК "Рома"
Теги:

«Рома» на официальном сайте сообщила о смерти бывшего полузащитника команды Ламберто Леонарди. По данным СМИ, причиной смерти стало ухудшение состояния здоровья после падения и перелома.

Футболист был воспитанником римлян и выступал в их составе с 1957 по 1959-й и с 1962 по 1966 год. В 1964 году он выиграл в составе «Ромы» Кубок Италии. Всего за «Рому» Леонарди провел 102 матча и забил 10 голов.

Также в карьере Леонарди были такие клубы, как «Ювентус», «Аталанта» и ряд других. После завершения карьеры в 1974 году он начал тренерскую деятельность, работал в клубах низших итальянских дивизионов до 2001 года.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир