Ультрас «Милана» потребовали от Доннаруммы не выходить на матч с «Ювентусом», если он не подпишет новый контракт

Группа активных фанатов «Милана» встретилась с вратарем команды, Джанлуиджи Доннаруммой, сообщает Sky Italia.

По информации источника, болельщики посетили базу клуба в субботу, 1 мая, за несколько часов до игры 34-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Беневенто». Сообщается, что Доннарумма встретился с фанатами, которые потребовали от 22-летнего итальянца подписать новый контракт с клубом. Болельщики посоветовали футболисту не выходить на поле в игре 35-го тура с «Ювентусом» (9 мая) в случае, если тот не продлит соглашение.

В сезоне-2020/21 Доннарумма провел 44 матча за «Милан» и пропустил 54 мяча, проведя 11 игр на ноль. Контракт голкипера с «россонери» действует до конца июня 2021 года. Сообщается, что он может покинуть «Милан» на правах свободного агента и перейти в «Ювентус».