Ультрас «Милана» потребовали от Доннаруммы не выходить на матч с «Ювентусом», если он не подпишет новый контракт
Группа активных фанатов «Милана» встретилась с вратарем команды, Джанлуиджи Доннаруммой, сообщает Sky Italia.
По информации источника, болельщики посетили базу клуба в субботу, 1 мая, за несколько часов до игры 34-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Беневенто». Сообщается, что Доннарумма встретился с фанатами, которые потребовали от 22-летнего итальянца подписать новый контракт с клубом. Болельщики посоветовали футболисту не выходить на поле в игре 35-го тура с «Ювентусом» (9 мая) в случае, если тот не продлит соглашение.
В сезоне-2020/21 Доннарумма провел 44 матча за «Милан» и пропустил 54 мяча, проведя 11 игр на ноль. Контракт голкипера с «россонери» действует до конца июня 2021 года. Сообщается, что он может покинуть «Милан» на правах свободного агента и перейти в «Ювентус».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://sport.sky.it/calcio/serie-a/2021/05/01/donnarumma-milanello-ultras-news
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