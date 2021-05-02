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Ультрас «Милана» потребовали от Доннаруммы не выходить на матч с «Ювентусом», если он не подпишет новый контракт

11:58
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Группа активных фанатов «Милана» встретилась с вратарем команды, Джанлуиджи Доннаруммой, сообщает Sky Italia.

По информации источника, болельщики посетили базу клуба в субботу, 1 мая, за несколько часов до игры 34-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Беневенто». Сообщается, что Доннарумма встретился с фанатами, которые потребовали от 22-летнего итальянца подписать новый контракт с клубом. Болельщики посоветовали футболисту не выходить на поле в игре 35-го тура с «Ювентусом» (9 мая) в случае, если тот не продлит соглашение.

В сезоне-2020/21 Доннарумма провел 44 матча за «Милан» и пропустил 54 мяча, проведя 11 игр на ноль. Контракт голкипера с «россонери» действует до конца июня 2021 года. Сообщается, что он может покинуть «Милан» на правах свободного агента и перейти в «Ювентус».

Дополнительная информация:

https://sport.sky.it/calcio/serie-a/2021/05/01/donnarumma-milanello-ultras-news

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