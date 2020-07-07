Ультрас «Фиорентины» сказали Рибери «помыть рот» после критики Флоренции

Ультрас «Фиорентины» выступили с открытым обращением к полузащитнику команды Франку Рибери. Француз, вернувшись после игры с «Пармой» (2:1), обнаружил, что его дом ограбили. После этого он выпустил пост, в котором заявил, что не чувствует себя в безопасности во Флоренции и намекнул на уход из клуба.

«Дорогой Франк, мы понимаем твой шок, но вымой рот, прежде чем так говорить о Флоренции, — приводит Football Italia заявление фанатов. — Это не Медельен (колумбийский город, родина наркобарона Пабло Эскобара). Богатых людей грабят везде, но, к счастью, они могут позволить себе охранные системы и частную охрану. Нас, бедняков, тоже обворовывают, но нам приходится молча принимать это».