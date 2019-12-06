Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал, что поддержал защитника Криса Смоллинга, арендованного «Ромой», после первой полосы Corriere dello Sport.

— Сперва, когда вы видите эту газету, вы говорите: « Вау, это действительно возможно?» Это худшая полоса, которую я когда-либо видел, мы пообщались с Крисом.

Просто чтобы он знал, что мы поддержим его, а также Ромелу Лукаку. Я не работаю в сфере СМИ, но вау. Это невероятно, и, по крайней мере, мы не хотим видим этого здесь, это нужно исключить.

Напомним, в четверг газета вышла с изображением Лукаку и Смоллинга с заголовком «Черная пятница». Это вызвало волну критики со стороны футбольного сообщества.

Объединение FARE («Футбол против расизма в Европе») назвало обложку расистской, а «Милан» и «Рома» объявили бойкот изданию.