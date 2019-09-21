В субботу, 21 сентября, «Милан» примет «Интер» в четвертом туре итальянской серии А. Встреча начнется на стадионе «Джузеппе Меацца» в 21.45 по московскому времени.

«Интер» выиграл все матча в этом розыгрыше чемпионата Италии и лидирует в турнирной таблице. Неудивительно, что команда Антонио Конте является фаворитом встречи. Коэффициент на ее победу в БК «Лига Ставок» — 2,25. Для сравнения ставка на ничью — 3,25, на победу «Милана» — 3,30.

«Милан» в две последние игры буквально вымучил, победив с минимальным счетом. Дома была обыграна «Брешия» (1:0), а гостях с тем же счетом «Верона» (1:0). Эксперты полагают, что и в матче с «Интером» «нерадзурри» не расщедрятся на голы. Индивидуальный «Тотал» больше 1,5 оценивается букмекерами в 3,30, «Тотал» меньше 1,5 — в 1,35.

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