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16 октября 2025, 21:10

УЕФА проверяет «Ювентус» на предмет нарушения финансового фэйр-плей

Руслан Минаев

УЕФА начал анализ финансовой отчетности «Ювентуса» на предмет нарушения финансового фэйр-плей. Речь идет о потенциальном нарушении за последние три сезона — с 2022 по 2025 год.

«Результаты этого разбирательства, в котором также будут учтены прогнозы эффективности на текущий год и на будущие годы в соответствии с набором экономических и финансовых показателей УЕФА, ожидаются весной 2026 года и могут привести к возможным финансовым санкциям (в настоящее время их трудно оценить количественно, но, предположительно, это будет незначительными сумма), а также возможные спортивные ограничения (такие как, например, ограничения на регистрацию новых игроков в заявках на соревнования УЕФА)», — цитирует Calcio e Finanza заявление «Ювентуса».

Туринцы в этом сезоне серии А набрали 12 очков после 6 туров и занимают 4-е место в таблице.

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ФК Ювентус
УЕФА
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