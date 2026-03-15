«Ювентус» нанес гостевое поражение «Удинезе»

«Ювентус» победил «Удинезе» в гостевом матче 29-го тура чемпионата Италии — 1:0.

Единственный гол на 36-й минуте забил ивуарийский нападающий Жереми Бога. На 70-й минуте после вмешательства ВАР был отменен гол португальского форварда гостей Франсишку Консейсау (офсайд).

«Ювентус» поднялся с шестого на четвертое место в таблице чемпионата Италии, у команды 53 очка после 29 игр. «Удинезе» (36 очков после 29 встреч) располагается на 11-м месте.

Чемпионат Италии. Серия А. 29-й тур.

14 марта, 22:45. Bluenergy Stadium (Удине)

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