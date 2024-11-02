«Ювентус» на выезде победил «Удинезе»

«Ювентус» обыграл «Удинезе» в гостевом матче 11-го тура чемпионата Италии — 2:0.

У туринцев в этой встрече отличился Николо Савона. Также команде помог автогол Мадука Окойе.

«Ювентус» с 21 очком располагается на третьей позиции в турнирной таблице. «Удинезе» (16) идет седьмым.

В следующем матче серии А «зебры» 9 ноября сыграют против «Торино». Команда Косты Руняича 10-го числа встретится с «Аталантой».