Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 21:56

«Ювентус» на выезде победил «Удинезе»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Ювентус» обыграл «Удинезе» в гостевом матче 11-го тура чемпионата Италии — 2:0.

У туринцев в этой встрече отличился Николо Савона. Также команде помог автогол Мадука Окойе.

«Ювентус» с 21 очком располагается на третьей позиции в турнирной таблице. «Удинезе» (16) идет седьмым.

В следующем матче серии А «зебры» 9 ноября сыграют против «Торино». Команда Косты Руняича 10-го числа встретится с «Аталантой».

Италия. Серия А. 11-й тур
02 нояб, 20:00. Bluenergy Stadium (Удине)
Удинезе
0:2
Ювентус

Футбол
ФК Удинезе
ФК Ювентус
Читайте также
Игнатова не исключила своего участия в Олимпиаде в Италии
Россияне будут отдыхать 3 и 4 ноября в 2024 году
Экс-член Госдепа рассказал о возможных требованиях Трампа от РФ в случае победы
Установлена передавшая оружие исполнителям теракта в «Крокусе» группировка
Лечебное пособие: максимальный размер больничного вырастет до 6,8 тыс. в день
Личка выругался на пресс-конференции. Что произошло после матча «Динамо» - «Ростов»
Популярное видео
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 1 ноября
«Крылья Советов» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Локомотив»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Супергол Кордобы принес «Краснодару» победу над «Крыльями»
Ничья «Зенита» и «Локо», «Химки» и «Динамо» забили 7 голов
«Родина» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сокол»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Черноморец»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 26 октября
«Крылья Советов» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Бавария»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Спарта»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Болонья» победила «Лечче»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 10 8 1 1 18-5 25
2
 Ювентус 11 5 6 0 19-7 21
3
 Интер 10 6 3 1 24-13 21
4
 Аталанта 10 6 1 3 26-14 19
5
 Фиорентина 10 5 4 1 21-9 19
6
 Лацио 10 6 1 3 22-13 19
7
 Удинезе 11 5 1 5 14-16 16
8
 Болонья 10 3 6 1 12-11 15
9
 Милан 9 4 2 3 16-11 14
10
 Торино 10 4 2 4 15-15 14
11
 Рома 10 3 4 3 10-11 13
12
 Эмполи 10 2 5 3 7-9 11
13
 Комо 10 2 3 5 12-21 9
14
 Кальяри 10 2 3 5 8-17 9
15
 Парма 10 1 6 3 14-16 9
16
 Верона 10 3 0 7 13-22 9
17
 Монца 10 1 5 4 10-13 8
18
 Венеция 10 2 2 6 10-18 8
19
 Лечче 11 2 2 7 4-20 8
20
 Дженоа 10 1 3 6 7-21 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
2.11 17:00
Болонья – Лечче
 1 : 0
2.11 20:00
Удинезе – Ювентус
 0 : 2
2.11 22:45
Монца – Милан
 - : -
3.11 14:30
Наполи – Аталанта
 - : -
3.11 17:00
Торино – Фиорентина
 - : -
3.11 20:00
Верона – Рома
 - : -
3.11 22:45
Интер – Венеция
 - : -
4.11 20:30
Эмполи – Комо
 - : -
4.11 20:30
Парма – Дженоа
 - : -
4.11 22:45
Лацио – Кальяри
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Ретеги

Матео Ретеги

Аталанта

 10
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 7
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 6
П
Нуну Тавареш

Нуну Тавареш

Лацио

 8
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Наполи

 4
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 3
И К Ж
Джексон Чачуа

Джексон Чачуа

Верона

 10 1 4
Джон Лукуми

Джон Лукуми

Болонья

 7 1 2
Павел Давидович

Павел Давидович

Верона

 5 1 1
Вся статистика

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости