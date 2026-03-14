«Удинезе» — «Ювентус»: онлайн-трансляция матча чемпионата Италии
«Удинезе» и «Ювентус» сыграют в чемпионате Италии 14 марта
«Удинезе» и «Ювентус» сыграют в матче 29-го тура чемпионата Италии в субботу, 14 марта. Игру примет стадион «Фриули» в Удине (Италия). Начало встречи — в 22.45 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Удинезе» — «Ювентус» можно в матч-центре нашего сайта.
Матч «Удинезе» — «Ювентус» в прямом эфире показывают на телеканале «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru. Трансляция начнется в 22.40 мск.
В чемпионате Италии-2025/26 «Удинезе» набрал 36 очков и занимал 11-е место в таблице, а «Ювентус» с 50 очками идет шестым.
В предыдущем матче чемпионата клуб из Удине сыграл вничью с «Аталантой» (2:2), а соперником туринцев была «Пиза» (4:0).
Положение команд
Футбол
Хоккей
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1
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2
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3
|Рома
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4
|Комо
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|0-0
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5
|Милан
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6
|Ювентус
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7
|Аталанта
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8
|Болонья
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9
|Лацио
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10
|Удинезе
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|0-0
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11
|Сассуоло
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|0-0
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12
|Торино
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|0-0
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13
|Парма
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|0
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|0-0
|0
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14
|Кальяри
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|0-0
|0
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15
|Фиорентина
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|0-0
|0
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16
|Дженоа
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|0
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|0
|0-0
|0
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17
|Лечче
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Венеция
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|0
|0
|0-0
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19
|Фрозиноне
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|0
|0
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20
|Монца
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|0
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|0-0
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|23.08
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|Рома – Фиорентина
|- : -
|23.08
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|Аталанта – Сассуоло
|- : -
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|Болонья – Лацио
|- : -
|23.08
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|Фрозиноне – Ювентус
|- : -
|23.08
|00:00
|Дженоа – Наполи
|- : -
|23.08
|00:00
|Интер – Монца
|- : -
|23.08
|00:00
|Парма – Кальяри
|- : -
|23.08
|00:00
|Торино – Милан
|- : -
|23.08
|00:00
|Удинезе – Комо
|- : -
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|Венеция – Лечче
|- : -
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