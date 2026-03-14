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14 марта, 19:45

«Удинезе» — «Ювентус»: онлайн-трансляция матча чемпионата Италии

«Удинезе» и «Ювентус» сыграют в чемпионате Италии 14 марта
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

«Удинезе» и «Ювентус» сыграют в матче 29-го тура чемпионата Италии в субботу, 14 марта. Игру примет стадион «Фриули» в Удине (Италия). Начало встречи — в 22.45 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Удинезе» — «Ювентус» можно в матч-центре нашего сайта.

Чемпионат Италии. Серия А. 29-й тур.
14 марта, 22:45. Bluenergy Stadium (Удине)
Удинезе
0:1
Ювентус

Матч «Удинезе» — «Ювентус» в прямом эфире показывают на телеканале «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru. Трансляция начнется в 22.40 мск.

В чемпионате Италии-2025/26 «Удинезе» набрал 36 очков и занимал 11-е место в таблице, а «Ювентус» с 50 очками идет шестым.

В предыдущем матче чемпионата клуб из Удине сыграл вничью с «Аталантой» (2:2), а соперником туринцев была «Пиза» (4:0).

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ФК Удинезе
ФК Ювентус
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 Комо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
7
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
8
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
9
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
10
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
13
 Парма 0 0 0 0 0-0 0
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23.08 00:00 Рома – Фиорентина - : -
23.08 00:00 Аталанта – Сассуоло - : -
23.08 00:00 Болонья – Лацио - : -
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23.08 00:00 Торино – Милан - : -
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