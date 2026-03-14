«Удинезе» и «Ювентус» сыграют в чемпионате Италии 14 марта

«Удинезе» и «Ювентус» сыграют в матче 29-го тура чемпионата Италии в субботу, 14 марта. Игру примет стадион «Фриули» в Удине (Италия). Начало встречи — в 22.45 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Удинезе» — «Ювентус» можно в матч-центре нашего сайта.

Чемпионат Италии. Серия А. 29-й тур.

14 марта, 22:45. Bluenergy Stadium (Удине)

Матч «Удинезе» — «Ювентус» в прямом эфире показывают на телеканале «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru. Трансляция начнется в 22.40 мск.

В чемпионате Италии-2025/26 «Удинезе» набрал 36 очков и занимал 11-е место в таблице, а «Ювентус» с 50 очками идет шестым.

В предыдущем матче чемпионата клуб из Удине сыграл вничью с «Аталантой» (2:2), а соперником туринцев была «Пиза» (4:0).