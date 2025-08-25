«Удинезе» и «Верона» обменялись голами в матче серии А

«Удинезе» на своем поле сыграл вничью с «Вероной» в матче 1-го тура чемпионата Италии-2025/26 — 1:1.

Первый гол забил защитник команды хозяев Томас Кристенсен, который отличился на 53-й минуте. На 73-й минуте полузащитник гостей Суат Сердар сравнял счет.

После этого матча «Удинезе» (1 очко) занимает седьмое место в турнирной таблице, у «Вероны» (1) 11-я строчка.

31 августа команда из Удине на выезде сыграет против «Интера». Желто-синие в этот же день отправятся в гости к «Лацио».