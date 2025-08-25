«Удинезе» и «Верона» обменялись голами в матче серии А
«Удинезе» на своем поле сыграл вничью с «Вероной» в матче 1-го тура чемпионата Италии-2025/26 — 1:1.
Первый гол забил защитник команды хозяев Томас Кристенсен, который отличился на 53-й минуте. На 73-й минуте полузащитник гостей Суат Сердар сравнял счет.
После этого матча «Удинезе» (1 очко) занимает седьмое место в турнирной таблице, у «Вероны» (1) 11-я строчка.
31 августа команда из Удине на выезде сыграет против «Интера». Желто-синие в этот же день отправятся в гости к «Лацио».
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3
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4
|Комо
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5
|Милан
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6
|Ювентус
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7
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8
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9
|Лацио
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10
|Удинезе
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11
|Сассуоло
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12
|Торино
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13
|Парма
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14
|Кальяри
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15
|Фиорентина
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16
|Дженоа
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|0-0
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17
|Лечче
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|0
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|0-0
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18
|Венеция
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19
|Фрозиноне
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20
|Монца
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|23.08
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|Рома – Фиорентина
|- : -
|23.08
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|Аталанта – Сассуоло
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|Болонья – Лацио
|- : -
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|Фрозиноне – Ювентус
|- : -
|23.08
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|Дженоа – Наполи
|- : -
|23.08
|00:00
|Интер – Монца
|- : -
|23.08
|00:00
|Парма – Кальяри
|- : -
|23.08
|00:00
|Торино – Милан
|- : -
|23.08
|00:00
|Удинезе – Комо
|- : -
|23.08
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|Венеция – Лечче
|- : -
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