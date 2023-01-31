«Удинезе» сыграл вничью с «Вероной»

«Удинезе» в матче 20-го тура чемпионата Италии сыграл вничью с «Вероной» со счетом 1:1.

На автогол Родриго Бекао хозяева ответили точным ударом Лазара Самаржича.

После этого матча «Удинезе» с 29 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, «Верона» с 13 очками — на 18-й строчке.