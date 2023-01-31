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«Удинезе» сыграл вничью с «Вероной»

Сергей Разин
корреспондент
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30 января. «Удинезе» — «Верона» — 1:1.
Фото AFP

«Удинезе» в матче 20-го тура чемпионата Италии сыграл вничью с «Вероной» со счетом 1:1.

На автогол Родриго Бекао хозяева ответили точным ударом Лазара Самаржича.

После этого матча «Удинезе» с 29 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, «Верона» с 13 очками — на 18-й строчке.

Италия. Серия А. 20-й тур
30 янв, 22:45. Dacia Arena (Удине)
Удинезе
1:1
Верона

ФК Верона
ФК Удинезе
серия А
0
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Кремонезе – Интер
 1 : 2
28.01 22:45
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 2 : 0
29.01 14:30
Милан – Сассуоло
 2 : 5
29.01 17:00
Ювентус – Монца
 0 : 2
29.01 20:00
Лацио – Фиорентина
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 2 : 1
30.01 22:45
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Наполи

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Адемола Лукман

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Аталанта

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Лаутаро Мартинес

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Интер

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П
Хвича Кварацхелия

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Наполи

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Сергей Милинкович-Савич

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Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

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И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 10 1 4
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Эмполи

 18 1 1
Павел Давидович

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