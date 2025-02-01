«Монца» проиграла «Вероне» и потерпела девятое поражение в десяти последних матчах

«Монца» дома уступила «Вероне» в матче 23-го тура итальянской серии А — 0:1.

На 13-й минуте победу гостям принес автогол защитника хозяев Стефана Лековича.

«Монца» (13 очков) потерпела девятое поражение в десяти последних матчах во всех турнирах и остается последней в серии А. «Верона» (23) поднялась на 13-е место в турнирной таблице.

Италия. Серия А. 23-й тур.

01 февр, 17:00. U-Power Stadium (Монца)

В параллельном матче «Удинезе» в концовке вырвал победу над «Венецией» — 3:2