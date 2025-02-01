«Монца» проиграла «Вероне» и потерпела девятое поражение в десяти последних матчах
«Монца» дома уступила «Вероне» в матче 23-го тура итальянской серии А — 0:1.
На 13-й минуте победу гостям принес автогол защитника хозяев Стефана Лековича.
«Монца» (13 очков) потерпела девятое поражение в десяти последних матчах во всех турнирах и остается последней в серии А. «Верона» (23) поднялась на 13-е место в турнирной таблице.
В параллельном матче «Удинезе» в концовке вырвал победу над «Венецией» — 3:2
Положение команд
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Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|22
|17
|2
|3
|37-15
|53
|
2
|Интер
|21
|15
|5
|1
|55-18
|50
|
3
|Аталанта
|22
|14
|4
|4
|48-25
|46
|
4
|Лацио
|22
|12
|3
|7
|38-30
|39
|
5
|Ювентус
|22
|8
|13
|1
|35-19
|37
|
6
|Фиорентина
|21
|10
|6
|5
|35-22
|36
|
7
|Милан
|21
|9
|7
|5
|32-23
|34
|
8
|Болонья
|21
|8
|10
|3
|33-27
|34
|
9
|Рома
|22
|8
|6
|8
|33-28
|30
|
10
|Дженоа
|22
|6
|8
|8
|20-30
|26
|
11
|Торино
|22
|6
|8
|8
|23-26
|26
|
12
|Удинезе
|22
|7
|5
|10
|25-34
|26
|
13
|Лечче
|23
|6
|5
|12
|18-41
|23
|
14
|Верона
|23
|7
|2
|14
|26-48
|23
|
15
|Комо
|22
|5
|7
|10
|27-36
|22
|
16
|Эмполи
|22
|4
|9
|9
|21-29
|21
|
17
|Кальяри
|22
|5
|6
|11
|23-36
|21
|
18
|Парма
|23
|4
|8
|11
|29-42
|20
|
19
|Венеция
|22
|3
|7
|12
|20-35
|16
|
20
|Монца
|23
|2
|7
|14
|20-34
|13
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37 тур
38 тур
|31.01
|22:45
|
Парма – Лечче
|1 : 3
|1.02
|17:00
|
Монца – Верона
|0 : 1
|1.02
|17:00
|
Удинезе – Венеция
|- : -
|1.02
|20:00
|
Аталанта – Торино
|- : -
|1.02
|22:45
|
Болонья – Комо
|- : -
|2.02
|14:30
|
Ювентус – Эмполи
|- : -
|2.02
|17:00
|
Фиорентина – Дженоа
|- : -
|2.02
|20:00
|
Милан – Интер
|- : -
|2.02
|22:45
|
Рома – Наполи
|- : -
|3.02
|22:45
|
Кальяри – Лацио
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|16
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|13
|
|
Мойзе Кин
Фиорентина
|12
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|8
|
|
Николо Барелла
Интер
|5
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Сулейман Исак Туре
Удинезе
|12
|2
|2
|
|
Фредерик Гильбер
Лечче
|18
|2
|2
|
|
Томмазо Побега
Болонья
|9
|1
|3
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