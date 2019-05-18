"Удинезе" удержал победу над СПАЛом

"Удинезе" на своем поле обыграл СПАЛ​ в матче 37-го тура чемпионата Италии – 3:2.

В составе черно-белых дубль оформил форвард Стефано Окака Чука, еще один мяч забил защитник Самир. У гостей голы на счету нападающего Андреа Петаньи и полузащитника Маттиа Валоти​.

"Удинезе" набрал 40 очков и поднялся на 15-е место в турнирной таблице Серии А. В активе СПАЛа 42 балла и 11-я строчка.

Чемпионат Италии

Серия А

37-й тур

"Удинезе" – "СПАЛ" – 3:2 (3:0)

Голы: Самир, 5 (1:0). Окака Чука, 31 (2:0). Окака Чука, 35 (3:0). Петанья, 53 (3:1). Валоти, 59 (3:2).

"Удинезе": Муссо, Зегелар, Де Майо, Самир, Трост-Эконг, Стрюгер Ларсен, Сандру (Д`Алессандро, 16), Мандрагора, Окака Чука (Теодорчик, 90), де Пауль, Лазанья (Пуссетто, 61).

"СПАЛ": Гомис, Ционек, Викари (Янкович, 70), Бонифаци, Куртич, Валоти (Палоски, 77), Фарес, Мурджа, Лаццари, Флоккари (Антенуччи, 63), Петанья.

Предупреждения: Викари, 5. Зегелар, 27. Фарес, 39. Самир, 45. Мандрагора, 67. Куртич, 72. Янкович, 75. де Пауль, 83.

Судья: Фаббри (Италия).

18 мая. Удине. Стадион "Dacia Arena".