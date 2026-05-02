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2 мая, 17:58

«Удинезе» обыграл «Торино» в матче Серии А

Ана Горшкова
Корреспондент

«Удинезе» обыграл «Торино» в матче 35-го тура чемпионата Италии — 2:0. Встреча прошла на стадионе «Блюэнерджи».

Голы забили Кингсли Эхизибуэ и Томас Кристенсен.

«Удинезе» набрал 47 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице Серии А. «Торино» (41 очко) находится на 13-й строчке.

В следующем туре «Удинезе» 9 мая сыграет с «Кальяри», «Торино» 8 мая примет «Сассуоло».

Чемпионат Италии. Серия А. 35-й тур.
02 мая, 16:00. Bluenergy Stadium (Удине)
Удинезе
2:0
Торино

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ФК Торино
ФК Удинезе
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 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
10
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11
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12
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
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 Парма 0 0 0 0 0-0 0
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22.08 19:30 Интер – Монца - : -
22.08 19:30 Удинезе – Комо - : -
22.08 21:45 Дженоа – Наполи - : -
22.08 21:45 Парма – Кальяри - : -
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