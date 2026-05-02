«Удинезе» обыграл «Торино» в матче Серии А

«Удинезе» обыграл «Торино» в матче 35-го тура чемпионата Италии — 2:0. Встреча прошла на стадионе «Блюэнерджи».

Голы забили Кингсли Эхизибуэ и Томас Кристенсен.

«Удинезе» набрал 47 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице Серии А. «Торино» (41 очко) находится на 13-й строчке.

В следующем туре «Удинезе» 9 мая сыграет с «Кальяри», «Торино» 8 мая примет «Сассуоло».

Чемпионат Италии. Серия А. 35-й тур.

02 мая, 16:00. Bluenergy Stadium (Удине)

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