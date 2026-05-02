«Удинезе» обыграл «Торино» в матче Серии А
«Удинезе» обыграл «Торино» в матче 35-го тура чемпионата Италии — 2:0. Встреча прошла на стадионе «Блюэнерджи».
Голы забили Кингсли Эхизибуэ и Томас Кристенсен.
«Удинезе» набрал 47 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице Серии А. «Торино» (41 очко) находится на 13-й строчке.
В следующем туре «Удинезе» 9 мая сыграет с «Кальяри», «Торино» 8 мая примет «Сассуоло».
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1
|Интер
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2
|Наполи
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3
|Рома
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|0
|0-0
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4
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
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6
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
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7
|Аталанта
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|0
|0
|0
|0-0
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8
|Болонья
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|0
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|0-0
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9
|Лацио
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|0
|0
|0-0
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10
|Удинезе
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|0
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|0-0
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11
|Сассуоло
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Торино
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|0
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|0-0
|0
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13
|Парма
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Фрозиноне
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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20
|Монца
|0
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|0
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|0-0
|0
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|22.08
|19:30
|Интер – Монца
|- : -
|22.08
|19:30
|Удинезе – Комо
|- : -
|22.08
|21:45
|Дженоа – Наполи
|- : -
|22.08
|21:45
|Парма – Кальяри
|- : -
|23.08
|19:30
|Фрозиноне – Ювентус
|- : -
|23.08
|19:30
|Венеция – Лечче
|- : -
|23.08
|21:45
|Аталанта – Сассуоло
|- : -
|23.08
|21:45
|Торино – Милан
|- : -
|24.08
|19:30
|Болонья – Лацио
|- : -
|24.08
|21:45
|Рома – Фиорентина
|- : -
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