«Торино» ушел от поражения в матче с «Удинезе»

«Торино» в гостях сыграл вничью с «Удинезе» в матче 18-го тура итальянской серии А — 2:2.

По ходу встречи хозяева выигрывали со счетом 2:0 — на 41-й минуте отличился Сулейман Туре, а на 49-й преимущество «Удинезе» удвоил Лоренцо Лукка.

Ничью туринцам принесли голы Че Адамса (53-я минута) и Самуэле Риччи (64-я).

«Торино» (20 очков) занимает десятое место в серии А. «Удинезе» (24) идет девятым в турнирной таблице.