Голевая передача Миранчука помогла «Торино» одержать победу над «Удинезе»
«Торино» победил «Удинезе» в матче 11-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 2:1.
На 14-й минуте матча Алексей Миранчук сделал голевую передачу на Ола Аина, и тот забил гол в ворота соперника. Также у «Торино» отличился Неманья Радоньич.
В составе «Удинезе» единственный гол забил защитник Жерар Делофеу.
«Торино» поднялся на 9-е место в турнирной таблице чемпионата Италии (14 очков). «Удинезе» разместился на 6-й позиции (21 очко).
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|
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|
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|9-20
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|
16
|Лечче
|10
|1
|5
|4
|9-12
|8
|
17
|Болонья
|10
|1
|4
|5
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|7
|
18
|Верона
|10
|1
|2
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|21.10
|21:45
|
Ювентус – Эмполи
|4 : 0
|22.10
|16:00
|
Салернитана – Специя
|1 : 0
|22.10
|19:00
|
Милан – Монца
|4 : 1
|22.10
|21:45
|
Фиорентина – Интер
|3 : 4
|23.10
|13:30
|
Удинезе – Торино
|- : -
|23.10
|16:00
|
Болонья – Лечче
|- : -
|23.10
|19:00
|
Аталанта – Лацио
|- : -
|23.10
|21:45
|
Рома – Наполи
|- : -
|24.10
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|
Кремонезе – Сампдория
|- : -
|24.10
|21:45
|
Сассуоло – Верона
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Мортен Юльманн
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