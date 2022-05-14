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«Специя» победила «Удинезе»

Екатерина Савостина
Корреспондент
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«Специя» победила «Удинезе» в матче 37-го тура чемпионата Италии. Игра завершилась со счетом 3:2.

В составе «Специи» отличились Даниэле Верде, Эммануэл Гьяси и Джулио Маджоре. У «Удинезе» голы забили Науэль Молина и Илия Несторовски.

«Специя» набрала 36 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице. У «Удинезе» 44 очка и 12-я строчка.

Италия. Серия А. 37-й тур
14 мая, 19:00. Dacia Arena (Удине)
Удинезе
2:3
Специя
Голы
Молина, 26 (1:0), Верде, 35 (1:1), Гьяси, 45+3 (1:2), Маджоре, 47 (1:3), Мари, 90+4 (2:3)
Нереализованный пенальти
Манай 90
Удинезе
Сильвестри Перес Удогие (Соппи, 76) Молина Найтинк (Бенкович, 87) Мари Макенго (Самарджич, 53) Уоллас Перейра (Арслан, 76) Деулофеу Пуссетто (Несторовски, 53)
Специя
Проведель Реца (Феррер, 31) Кивер Амиан Эрлич Николау Маджоре (Коваленко, 84) Манай Верде (Бертола, 67) Гьяси (Сальседо, 84) Агудело (Антист, 67)
Предупреждения
Найтинк 18’, Перейра 71’, Арслан 90+4’  -  Гьяси 19’, Кивер 80’
Судьи
Аурелиано (Италия)

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Зенит

П2

27%

1.84

ТБ 2.5

20%

1.58

Обе забьют - да

23%

1.57
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Локомотив 3
Динамо 3
Матч завершен

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14%

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П2

35%

2.00

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Челси 5
Ливерпуль 6
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И В Н П +/- О
1
 Милан 36 24 8 4 64-31 80
2
 Интер 36 23 9 4 78-31 78
3
 Наполи 36 22 7 7 68-31 73
4
 Ювентус 36 20 9 7 55-33 69
5
 Лацио 36 18 8 10 72-53 62
6
 Рома 36 17 8 11 55-42 59
7
 Фиорентина 36 18 5 13 56-47 59
8
 Аталанта 36 16 11 9 65-45 59
9
 Верона 37 14 10 13 62-56 52
10
 Торино 37 13 11 13 46-38 50
11
 Сассуоло 36 12 11 13 61-62 47
12
 Удинезе 37 10 14 13 57-58 44
13
 Болонья 36 11 10 15 42-52 43
14
 Эмполи 37 9 11 17 49-70 38
15
 Специя 37 10 6 21 41-68 36
16
 Сампдория 36 9 6 21 42-59 33
17
 Салернитана 37 7 10 20 33-74 30
18
 Кальяри 36 6 11 19 33-65 29
19
 Дженоа 36 4 16 16 27-56 28
20
 Венеция 36 6 7 23 33-68 25
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14.05 16:00
Эмполи – Салернитана
 1 : 1
14.05 19:00
Верона – Торино
 0 : 1
14.05 19:00
Удинезе – Специя
 2 : 3
14.05 21:45
Рома – Венеция
 - : -
15.05 13:30
Болонья – Сассуоло
 - : -
15.05 16:00
Наполи – Дженоа
 - : -
15.05 19:00
Милан – Аталанта
 - : -
15.05 21:45
Кальяри – Интер
 - : -
16.05 19:30
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Интер

 9
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Лацио

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Болонья

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Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 27 1 10
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Рома

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