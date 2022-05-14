«Специя» победила «Удинезе»

«Специя» победила «Удинезе» в матче 37-го тура чемпионата Италии. Игра завершилась со счетом 3:2.

В составе «Специи» отличились Даниэле Верде, Эммануэл Гьяси и Джулио Маджоре. У «Удинезе» голы забили Науэль Молина и Илия Несторовски.

«Специя» набрала 36 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице. У «Удинезе» 44 очка и 12-я строчка.