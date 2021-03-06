Гол Льоренте принес «Удинезе» победу в матче с «Сассуоло»
«Удинезе» принимал «Сассуоло» в матче 26-го тура чемпионата Италии. Хозяева взяли верх со счетом 2:0.
Автором победного гола стал нападающий Фернандо Льоренте.
Чемпионат Италии. Серия А
26-й тур
«Удинезе» — «Сассуоло» — 2:0 (1:0)
Голы: Льоренте, 42 (1:0). Перейра, 90+3 (2:0).
«Удинезе»: Муссо, Найтинк, Де Майо, Стрюгер Ларсен, Бонифаци (Бекао, 86), Молина, Арслан (Макенго, 73), Перейра, де Пауль, Уоллас, Льоренте (Несторовски, 86).
«Сассуоло»: Консильи, Каан Айхан (Дефрель, 65), Толян, Кирьякопулос, Марлон, Феррари, Лопес (Обианг, 78), Локателли, Траоре (Джуричич, 46), Берарди, Распадори (Капуто, 46).
Предупреждения: де Пауль, 52. Локателли, 83.
Судья: Маджони (Италия).
6 марта. Удине. Стадион «Дачия Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2020-2021/
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