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Гол Льоренте принес «Удинезе» победу в матче с «Сассуоло»

21:54
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«Удинезе» принимал «Сассуоло» в матче 26-го тура чемпионата Италии. Хозяева взяли верх со счетом 2:0.

Автором победного гола стал нападающий Фернандо Льоренте.

Чемпионат Италии. Серия А

26-й тур

«Удинезе» — «Сассуоло» — 2:0 (1:0)

Голы: Льоренте, 42 (1:0). Перейра, 90+3 (2:0).

«Удинезе»: Муссо, Найтинк, Де Майо, Стрюгер Ларсен, Бонифаци (Бекао, 86), Молина, Арслан (Макенго, 73), Перейра, де Пауль, Уоллас, Льоренте (Несторовски, 86).

«Сассуоло»: Консильи, Каан Айхан (Дефрель, 65), Толян, Кирьякопулос, Марлон, Феррари, Лопес (Обианг, 78), Локателли, Траоре (Джуричич, 46), Берарди, Распадори (Капуто, 46).

Предупреждения: де Пауль, 52. Локателли, 83.

Судья: Маджони (Италия).

6 марта. Удине. Стадион «Дачия Арена».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2020-2021/

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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