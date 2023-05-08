«Удинезе» обыграла «Сампдорию» в матче серии А
«Удинезе» дома обыграла «Сампдорию» в матче 34-го тура чемпионата Италии — 2:0.
В составе хозяев отличились Роберто Перейра и Адам Масина.
«Удинезе» располагается на 9-й строчке в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 46 очков за 34 матча. «Сампдория» находится на 20-й строчке с 17 очками.
«Эмполи» дома обыграл «Салернитану» в матче серии А — 2:1. В составе победителей отличились Николо Камбьяги, Франческо Капуто. В составе гостей забил Кшиштоф Пентек.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|34
|26
|5
|3
|70-23
|83
|
2
|Ювентус
|34
|20
|6
|8
|52-28
|66
|
3
|Лацио
|34
|19
|7
|8
|52-26
|64
|
4
|Интер
|34
|20
|3
|11
|62-35
|63
|
5
|Милан
|34
|17
|10
|7
|55-39
|61
|
6
|Аталанта
|34
|17
|7
|10
|56-41
|58
|
7
|Рома
|34
|17
|7
|10
|45-33
|58
|
8
|Торино
|34
|12
|10
|12
|36-39
|46
|
9
|Удинезе
|34
|11
|13
|10
|45-41
|46
|
10
|Монца
|34
|12
|10
|12
|42-45
|46
|
11
|Фиорентина
|34
|12
|10
|12
|45-40
|46
|
12
|Болонья
|33
|12
|9
|12
|42-43
|45
|
13
|Сассуоло
|33
|12
|7
|14
|40-49
|43
|
14
|Эмполи
|34
|9
|11
|14
|31-44
|38
|
15
|Салернитана
|34
|7
|14
|13
|42-56
|35
|
16
|Лечче
|34
|7
|10
|17
|28-41
|31
|
17
|Верона
|34
|7
|9
|18
|28-51
|30
|
18
|Специя
|34
|5
|12
|17
|28-56
|27
|
19
|Кремонезе
|34
|4
|12
|18
|31-59
|24
|
20
|Сампдория
|34
|3
|8
|23
|20-61
|17
Результаты / календарь
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38 тур
|6.05
|16:00
|
Милан – Лацио
|2 : 0
|6.05
|19:00
|
Рома – Интер
|0 : 2
|6.05
|21:45
|
Кремонезе – Специя
|2 : 0
|7.05
|13:30
|
Аталанта – Ювентус
|0 : 2
|7.05
|16:00
|
Торино – Монца
|1 : 1
|7.05
|19:00
|
Наполи – Фиорентина
|1 : 0
|7.05
|21:45
|
Лечче – Верона
|0 : 1
|8.05
|19:30
|
Эмполи – Салернитана
|2 : 1
|8.05
|19:30
|
Удинезе – Сампдория
|2 : 0
|8.05
|21:45
|
Сассуоло – Болонья
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|23
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|19
|
|
Булай Диа
Салернитана
|15
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|20
|1
|6
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|32
|1
|2
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|25
|1
|0
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