«Удинезе» обыграла «Сампдорию» в матче серии А

«Удинезе» дома обыграла «Сампдорию» в матче 34-го тура чемпионата Италии — 2:0.

В составе хозяев отличились Роберто Перейра и Адам Масина.

«Удинезе» располагается на 9-й строчке в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 46 очков за 34 матча. «Сампдория» находится на 20-й строчке с 17 очками.

«Эмполи» дома обыграл «Салернитану» в матче серии А — 2:1. В составе победителей отличились Николо Камбьяги, Франческо Капуто. В составе гостей забил Кшиштоф Пентек.