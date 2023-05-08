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Сегодня, 21:30

«Удинезе» обыграла «Сампдорию» в матче серии А

Виталий Косик
Корреспондент
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«Удинезе» — «Сампдория».
Фото Global Look Press

«Удинезе» дома обыграла «Сампдорию» в матче 34-го тура чемпионата Италии — 2:0.

В составе хозяев отличились Роберто Перейра и Адам Масина.

«Удинезе» располагается на 9-й строчке в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 46 очков за 34 матча. «Сампдория» находится на 20-й строчке с 17 очками.

«Эмполи» дома обыграл «Салернитану» в матче серии А — 2:1. В составе победителей отличились Николо Камбьяги, Франческо Капуто. В составе гостей забил Кшиштоф Пентек.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 34 26 5 3 70-23 83
2
 Ювентус 34 20 6 8 52-28 66
3
 Лацио 34 19 7 8 52-26 64
4
 Интер 34 20 3 11 62-35 63
5
 Милан 34 17 10 7 55-39 61
6
 Аталанта 34 17 7 10 56-41 58
7
 Рома 34 17 7 10 45-33 58
8
 Торино 34 12 10 12 36-39 46
9
 Удинезе 34 11 13 10 45-41 46
10
 Монца 34 12 10 12 42-45 46
11
 Фиорентина 34 12 10 12 45-40 46
12
 Болонья 33 12 9 12 42-43 45
13
 Сассуоло 33 12 7 14 40-49 43
14
 Эмполи 34 9 11 14 31-44 38
15
 Салернитана 34 7 14 13 42-56 35
16
 Лечче 34 7 10 17 28-41 31
17
 Верона 34 7 9 18 28-51 30
18
 Специя 34 5 12 17 28-56 27
19
 Кремонезе 34 4 12 18 31-59 24
20
 Сампдория 34 3 8 23 20-61 17
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6.05 16:00
Милан – Лацио
 2 : 0
6.05 19:00
Рома – Интер
 0 : 2
6.05 21:45
Кремонезе – Специя
 2 : 0
7.05 13:30
Аталанта – Ювентус
 0 : 2
7.05 16:00
Торино – Монца
 1 : 1
7.05 19:00
Наполи – Фиорентина
 1 : 0
7.05 21:45
Лечче – Верона
 0 : 1
8.05 19:30
Эмполи – Салернитана
 2 : 1
8.05 19:30
Удинезе – Сампдория
 2 : 0
8.05 21:45
Сассуоло – Болонья
 - : -
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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 23
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 19
Булай Диа

Булай Диа

Салернитана

 15
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 20 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 32 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 25 1 0
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