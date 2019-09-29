«Удинезе» с Бекао обыграл «Болонью»

«Удинезе» дома одержал победу над «Болоньей» (1:0) в матче 6-го тура чемпионата Италии. В основном составе хозяев с первых минут вышел бывший защитник ЦСКА Родригу Бекао, который провел на поле всю игру.

Единственный гол на 27-й минуте встречи забил форвард «Удинезе» Стефано Окака Чука.

«Удинезе» с 7 очками располагается на 10-м месте в турнирной таблице серии А. «Болонья» — 9-я строчка и 8 баллов.

Чемпионат Италии. Серия А

6-й тур

«Удинезе» — «Болонья» — 1:0 (1:0)

Гол: Окака Чука, 27.

«Удинезе»: Муссо, Самир, Трост-Эконг, Стрюгер Ларсен (Де Майо, 76), Бекао, Яяло, Мандрагора, Фофана (Уоллас, 84), Сема, Окака Чука (Лазанья, 64), Несторовски.

«Болонья»: Скорупски, Денсвил, Бани, Томиясу, Джемаили (Дестро, 76), Медель, Сориано, Сантандер, Крейчи, Сансоне (Паласио, 59), Орсолини (Сков Ольсен, 54).

Предупреждения: Самир, 16. Окака Чука, 41. Сориано, 55. Бани, 75. Трост-Эконг, 77. Несторовски, 85. Скорупски, 85.

Судья: Джуа (Италия).

29 сентября. Удине. Стадион «Дачия Арена».

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