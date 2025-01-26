«Рома» одержала волевую победу над «Удинезе»

«Рома» в гостевом матче 22-го тура чемпионата Италии одержала волевую победу над «Удинезе» — 2:1.

Команда из Удине не может выиграть 5 матчей подряд и с 26 очками занимает 11-е место в турнирной таблице серии А, римляне с 30 очками — на девятой строчке.