«Удинезе» разгромил СПАЛ

СПАЛ дома уступил «Удинезе» (0:3) в матче 31-го тура чемпионата Италии. У победителей отличились Родриго Де Пауль, Стефано Окака Чука и Кевин Лазанья.

Чемпионат Италии. Серия А

31-й тур

«СПАЛ» — «Удинезе» — 0:3 (0:2)

Голы: де Пауль, 18 (0:1). Окака Чука, 35 (0:2). Лазанья, 81 (0:3).

СПАЛ: Летица, Фелипе, Сала, Викари, Бонифаци, Д`Алессандро (Реца, 72), Кастро (Флоккари, 72), Миссироли (Дабо, 46), Вальдифиори, Мурджа (Стрефецца, 63), Петанья (Черри, 84).

«Удинезе»: Муссо, Зегелар (тер Авест, 77), Найтинк, Де Майо (Самир, 76), Стрюгер Ларсен, Бекао, Фофана (Балларини, 90+2), Уоллас, Окака Чука (Теодорчик, 83), де Пауль, Лазанья (Несторовски, 82).

Судья: Киффи.

9 июля. Феррара. Стадион «Паоло Мацца».