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«Удинезе разгромил «Болонью» и вышел в 1/8 финала Кубка Италии

00:52
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«Удинезе» на своем поле обыграл «Болонью» в матче 4-го раунда Кубка Италии (4:0).

Кубок Италии

4-й раунд

«Удинезе» — «Болонья» — 4:0 (2:0)

Голы: Барак, 24 (1:0). Де Майо, 42 (2:0). Мандрагора, 77 (3:0). Лазанья, 90+2 (4:0).

«Удинезе»: Николас, Найтинк, Де Майо, Сьерральта, тер Авест (Стрюгер Ларсен, 73), Опоку (Пуссетто, 58), Мандрагора (Уоллас, 81), Фофана, Барак, Теодорчик, Лазанья.

«Болонья»: Да Коста, Мбай, Денсвил, Пас, Корбо, Медель, Поли (Схаутен, 46), Сванберг, Крейчи (Дестро, 68), Орсолини, Ювара.

Предупреждения: Корбо, 41. Сьерральта, 45. Де Майо, 53. Схаутен, 66. Стрюгер Ларсен, 90+2. Ювара, 90+4.

Судья: Пиччинини.

4 декабря. Удине. Стадион «Дачия Арена».

Удинезе — Болонья

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/football/L/foreign/italy/cup/

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