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«Удинезе» одолел «Парму». Эрнани забил гол

21:01
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В матче 4-го тура чемпионата Италии «Удинезе» принимал «Парму». Хозяева взяли верх со счетом 3:2.

В составе гостей голом отметился бывший полузащитник «Зенита» Эрнани.

Чемпионат Италии. Серия А

4-й тур

«Удинезе» — «Парма» — 3:2 (1:1)

Голы: Эрнани, 26 (0:1). Самир, 28 (1:1). Якопони, 52 — в свои ворота (2:1). Карамо, 70 (2:2). Пуссетто, 88 (3:2).

«Удинезе»: Николас, Де Майо, Ауэян (Форестьери, 78), Самир, тер Авест, Бекао, Арслан (Макенго, 67), Перейра (Деулофеу, 78), де Пауль, Окака Чука, Лазанья (Пуссетто, 67).

«Парма»: Сепе, Якопони, Лаурини, Гальоло, Пеццелла, Куцка, Куртич (Сиприен, 64), Бругман (Зом, 64), Эрнани (Грасси, 80), Жервинью, Карамо.

Предупреждения: Бекао, 32. Арслан, 44. Бругман, 57. Якопони, 73. Макенго, 90+1.

Судья: Фаббри (Италия).

18 октября. Удине. Стадион «Дачия Арена».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2020-2021/

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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