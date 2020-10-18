«Удинезе» одолел «Парму». Эрнани забил гол
В матче 4-го тура чемпионата Италии «Удинезе» принимал «Парму». Хозяева взяли верх со счетом 3:2.
В составе гостей голом отметился бывший полузащитник «Зенита» Эрнани.
Чемпионат Италии. Серия А
4-й тур
«Удинезе» — «Парма» — 3:2 (1:1)
Голы: Эрнани, 26 (0:1). Самир, 28 (1:1). Якопони, 52 — в свои ворота (2:1). Карамо, 70 (2:2). Пуссетто, 88 (3:2).
«Удинезе»: Николас, Де Майо, Ауэян (Форестьери, 78), Самир, тер Авест, Бекао, Арслан (Макенго, 67), Перейра (Деулофеу, 78), де Пауль, Окака Чука, Лазанья (Пуссетто, 67).
«Парма»: Сепе, Якопони, Лаурини, Гальоло, Пеццелла, Куцка, Куртич (Сиприен, 64), Бругман (Зом, 64), Эрнани (Грасси, 80), Жервинью, Карамо.
Предупреждения: Бекао, 32. Арслан, 44. Бругман, 57. Якопони, 73. Макенго, 90+1.
Судья: Фаббри (Италия).
18 октября. Удине. Стадион «Дачия Арена».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2020-2021/