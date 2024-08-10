«Удинезе» объявил о возвращении в команду Алексиса Санчеса

«Удинезе» объявил о подписании двухлетнего контракта с 35-летним чилийским нападающим Алексисом Санчесом.

Санчес уже выступал за итальянскую команду в период с 2006 по 2011 год. В общей сложности форвард провел 112 матчей в составе «Удинезе», отметившись 21 голом и 20 результативными передачами.

В прошлом сезоне Санчес играл за «Интер». Чилиец покинул «нерадзурри» этим летом на правах свободного агента.