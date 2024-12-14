«Наполи» одержал волевую победу над «Удинезе» в серии А

«Наполи» на выезде обыграл «Удинезе» в матче 16-го тура итальянской серии А — 3:1.

Счет на 22-й минуте открыл полузащитник хозяев Флориан Товен. На 50-й минуте неаполитанцы отыгрались благодаря голу Ромелу Лукаку. На 76-й минуте гости вышли вперед после автогола Лаутаро Джаннетти. Окончательный счет на 81-й минуте установил Андре-Франк Замбо Ангисса.

«Наполи» (35 очков) остается на втором месте в серии А. «Удинезе» (20) идет девятым в турнирной таблице.