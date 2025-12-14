«Наполи» в гостях уступил «Удинезе» в Серии А

«Наполи» на выезде проиграл «Удинезе» в матче 15-го тура Серии А — 0:1.

Единственный гол в матче забил полузащитник хозяев Юрген Эккеленкамп на 73-й минуте.

«Удинезе» набрал 21 очко и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, «Наполи» с 31 очком — на второй строчке.

Чемпионат Италии. Серия А. 15-й тур.

14 декабря 2025, 17:00. Bluenergy Stadium (Удине)

В параллельном матче «Верона» в гостях обыграла «Фиорентину» — 2:1. У гостей дубль на счету нападающего Гифта Орбана (42-я и 90+3-я минуты), также мяч в свои ворота забил защитник Унаи Нуньес (69-я).

«Фиорентина» с 6 очками идет последней в таблице Серии А, «Верона» с 12 очками — 18-я.