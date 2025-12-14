«Наполи» в гостях уступил «Удинезе» в Серии А
«Наполи» на выезде проиграл «Удинезе» в матче 15-го тура Серии А — 0:1.
Единственный гол в матче забил полузащитник хозяев Юрген Эккеленкамп на 73-й минуте.
«Удинезе» набрал 21 очко и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, «Наполи» с 31 очком — на второй строчке.
В параллельном матче «Верона» в гостях обыграла «Фиорентину» — 2:1. У гостей дубль на счету нападающего Гифта Орбана (42-я и 90+3-я минуты), также мяч в свои ворота забил защитник Унаи Нуньес (69-я).
«Фиорентина» с 6 очками идет последней в таблице Серии А, «Верона» с 12 очками — 18-я.
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|30
|22
|3
|5
|66-24
|69
|
2
|Милан
|30
|18
|9
|3
|47-23
|63
|
3
|Наполи
|30
|19
|5
|6
|46-30
|62
|
4
|Комо
|30
|16
|9
|5
|53-22
|57
|
5
|Ювентус
|30
|15
|9
|6
|52-29
|54
|
6
|Рома
|30
|17
|3
|10
|40-23
|54
|
7
|Аталанта
|30
|13
|11
|6
|41-27
|50
|
8
|Лацио
|30
|11
|10
|9
|31-28
|43
|
9
|Болонья
|30
|12
|6
|12
|38-36
|42
|
10
|Сассуоло
|30
|11
|6
|13
|36-40
|39
|
11
|Удинезе
|30
|11
|6
|13
|35-42
|39
|
12
|Парма
|30
|8
|10
|12
|21-38
|34
|
13
|Дженоа
|30
|8
|9
|13
|36-42
|33
|
14
|Торино
|30
|9
|6
|15
|34-53
|33
|
15
|Кальяри
|30
|7
|9
|14
|31-42
|30
|
16
|Фиорентина
|30
|6
|11
|13
|35-44
|29
|
17
|Кремонезе
|30
|6
|9
|15
|25-44
|27
|
18
|Лечче
|30
|7
|6
|17
|21-40
|27
|
19
|Верона
|30
|3
|9
|18
|22-52
|18
|
20
|Пиза
|30
|2
|12
|16
|23-54
|18
Результаты / календарь
|4.04
|16:00
|Лечче – Аталанта
|- : -
|4.04
|16:00
|Сассуоло – Кальяри
|- : -
|4.04
|19:00
|Верона – Фиорентина
|- : -
|4.04
|21:45
|Лацио – Парма
|- : -
|5.04
|16:00
|Кремонезе – Болонья
|- : -
|5.04
|19:00
|Пиза – Торино
|- : -
|5.04
|21:45
|Интер – Рома
|- : -
|6.04
|16:00
|Удинезе – Комо
|- : -
|6.04
|19:00
|Ювентус – Дженоа
|- : -
|6.04
|21:45
|Наполи – Милан
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|14
|
|
Анастасиос Дувикас
Комо
|11
|
|
Расмус Хейлунн
Наполи
|10
|П
|
|
Федерико Димарко
Интер
|14
|
|
Николо Барелла
Интер
|7
|
|
Арман Лорьенте
Сассуоло
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Мариано Троило
Парма
|14
|1
|5
|
|
Хакобо Рамон
Комо
|26
|1
|8
|
|
Киалонда Гаспар
Лечче
|22
|1
|6
