14 декабря 2025, 19:04

«Наполи» в гостях уступил «Удинезе» в Серии А

Сергей Ярошенко
Юрген Эккеленкамп (в середине).
Фото Reuters

«Наполи» на выезде проиграл «Удинезе» в матче 15-го тура Серии А — 0:1.

Единственный гол в матче забил полузащитник хозяев Юрген Эккеленкамп на 73-й минуте.

«Удинезе» набрал 21 очко и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, «Наполи» с 31 очком — на второй строчке.

Чемпионат Италии. Серия А. 15-й тур.
14 декабря 2025, 17:00. Bluenergy Stadium (Удине)
Удинезе
1:0
Наполи

В параллельном матче «Верона» в гостях обыграла «Фиорентину» — 2:1. У гостей дубль на счету нападающего Гифта Орбана (42-я и 90+3-я минуты), также мяч в свои ворота забил защитник Унаи Нуньес (69-я).

«Фиорентина» с 6 очками идет последней в таблице Серии А, «Верона» с 12 очками — 18-я.

Чемпионат Италии. Серия А. 15-й тур.
14 декабря 2025, 17:00. Артемио Франки (Флоренция)
Фиорентина
1:2
Верона

«Спартак» Кс — «Шинник»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Шинник»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 22-го тура 22 марта
РПЛ: видео всех голов 22-го тура 22 марта
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Покер Кордобы, победы ЦСКА и «Балтики»: видео голов
Покер Кордобы, победы ЦСКА и «Балтики»: видео голов
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Волга»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Волга»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Факел»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Факел»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Болонья»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Рома» — «Болонья»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Порту» — «Штутгарт»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Порту» — «Штутгарт»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Астон Вилла» — «Лилль»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Астон Вилла» — «Лилль»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Бетис» — «Панатинаикос»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Бетис» — «Панатинаикос»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Мидтьюлланн» — «Ноттингем Форест»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Мидтьюлланн» — «Ноттингем Форест»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Лион» — «Сельта»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Лион» — «Сельта»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Фрайбург» — «Генк»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Фрайбург» — «Генк»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Крылья Советов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Барселона» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Бавария» — «Аталанта»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Бавария» — «Аталанта»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Ливерпуль» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Ливерпуль» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Тоттенхэм» — «Атлетико»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Тоттенхэм» — «Атлетико»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Брага» — «Ференцварош»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Брага» — «Ференцварош»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Спартак» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Челси» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Челси» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Манчестер Сити» — «Реал»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Манчестер Сити» — «Реал»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 30 22 3 5 66-24 69
2
 Милан 30 18 9 3 47-23 63
3
 Наполи 30 19 5 6 46-30 62
4
 Комо 30 16 9 5 53-22 57
5
 Ювентус 30 15 9 6 52-29 54
6
 Рома 30 17 3 10 40-23 54
7
 Аталанта 30 13 11 6 41-27 50
8
 Лацио 30 11 10 9 31-28 43
9
 Болонья 30 12 6 12 38-36 42
10
 Сассуоло 30 11 6 13 36-40 39
11
 Удинезе 30 11 6 13 35-42 39
12
 Парма 30 8 10 12 21-38 34
13
 Дженоа 30 8 9 13 36-42 33
14
 Торино 30 9 6 15 34-53 33
15
 Кальяри 30 7 9 14 31-42 30
16
 Фиорентина 30 6 11 13 35-44 29
17
 Кремонезе 30 6 9 15 25-44 27
18
 Лечче 30 7 6 17 21-40 27
19
 Верона 30 3 9 18 22-52 18
20
 Пиза 30 2 12 16 23-54 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
4.04 16:00 Лечче – Аталанта - : -
4.04 16:00 Сассуоло – Кальяри - : -
4.04 19:00 Верона – Фиорентина - : -
4.04 21:45 Лацио – Парма - : -
5.04 16:00 Кремонезе – Болонья - : -
5.04 19:00 Пиза – Торино - : -
5.04 21:45 Интер – Рома - : -
6.04 16:00 Удинезе – Комо - : -
6.04 19:00 Ювентус – Дженоа - : -
6.04 21:45 Наполи – Милан - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Лаутаро Мартинес
Лаутаро Мартинес

Интер

 14
Анастасиос Дувикас
Анастасиос Дувикас

Комо

 11
Расмус Хейлунн
Расмус Хейлунн

Наполи

 10
П
Федерико Димарко
Федерико Димарко

Интер

 14
Николо Барелла
Николо Барелла

Интер

 7
Арман Лорьенте
Арман Лорьенте

Сассуоло

 7
И К Ж
Мариано Троило
Мариано Троило

Парма

 14 1 5
Хакобо Рамон
Хакобо Рамон

Комо

 26 1 8
Киалонда Гаспар
Киалонда Гаспар

Лечче

 22 1 6
Вся статистика

