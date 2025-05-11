«Монца» победила «Удинезе» благодаря голу Бальде на 90-й минуте, «Верона» сыграла вничью с «Лечче»

«Монца» на выезде обыграла «Удинезе» в матче 36-го тура чемпионата Италии — 2:1.

Нападающий гостей Джанлука Капрари отличился на 52-й минуте, форвард хозяев Лоренцо Лукка сравнял счет на 75-й минуте. На 90-й минуте победный мяч забил нападающий «Монцы» и экс-игрок «Спартака» Кейта Бальде.

«Монца» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице серии А с 18 очками, команда ранее лишилась шансов на сохранение места в высшем дивизионе. «Удинезе» идет на 12-й строчке с 44 очками.

Чемпионат Италии. Серия А. 36-й тур.

11 мая, 13:30. Bluenergy Stadium (Удине)

В другом матче дня «Верона» дома сыграла вничью с «Лечче» — 1:1.

У хозяев забил Диего Коппола, у гостей отличился Никола Крстович.

«Верона» занимает 15-е место в турнирной таблице серии А с 33 очками, «Лечче» идет на 17-й строчке с 28 очками.