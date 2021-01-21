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«Удинезе» лидирует в борьбе за Льоренте

23:28
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Нападающий «Наполи» Фернандо Льоренте зимой должен сменить клуб. Фаворитом в борьбе за 35-летнего испанца является «Удинезе», утверждает Sportitalia.

Также на игрока претендуют «Беневенто» и «Атлетик».

«Наполи» примет решение по испанскому форварду на последней неделе трансферного окна.

Контракт Льоренте с «Наполи» рассчитан до 30 июня 2021 года.

В текущем сезоне серии А испанец принял участие лишь в одном матче.

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