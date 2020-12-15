«Удинезе» и «Кротоне» завершили матч нулевой ничьей
22:32
«Удинезе» сыграл вничью с «Кротоне» (0:0) в матче 12-го тура чемпионата Италии.
Клуб из Удине набрал 14 очков и занимает десятое место. «Кротоне» на последней, 20-й позиции — шесть очков.
Чемпионат Италии. Серия А
12-й тур
«Удинезе» — «Кротоне» — 0:0
«Удинезе»: Муссо, Зегелар, Самир, Бонифаци, Бекао, Н.Молина (Стрюгер Ларсен, 79), Арслан, Перейра, де Пауль, Несторовски (Деулофеу, 65), Пуссетто.
«Кротоне»: Кордац, Марроне, Педру Перейра, Куомо, Големич, Реца, Петриччоне (Дзанеллато, 82), С.Молина, Ривьер (Эдуарду Энрике, 55), Сими, Мессиас (Дрэгуш, 82).
Предупреждения: Самир, 8. Мессиас, 28. Петриччоне, 39. Эдуарду Энрике, 77. Дрэгуш, 87.
Судья: Ди Мартино.
15 декабря. Удине. Стадион «Дачия Арена».
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