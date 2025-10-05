Футбол
Сегодня, 15:26

«Удинезе» и «Кальяри» сыграли вничью

«Удинезе» и «Кальяри» сыграли вничью в матче 6-го тура чемпионата Италии — 1:1.

На гол нападающего гостей Дженнаро Боррелли ответил защитник хозяев Кристиан Кабаселе.

У обеих команд по 8 очков, «Удинезе» — на 11-й строчке таблицы серии А, «Кальяри» — на 10-м месте.

Чемпионат Италии. Серия А. 6-й тур.
05 октября, 13:30. Bluenergy Stadium (Удине)
Удинезе
1:1
Кальяри

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2025-2026/
ФК Кальяри
ФК Удинезе
Главный тренер «Торино» Барони вмешался в перепалку журналистов
 И В Н П +/- О
1
 Милан 5 4 0 1 9-3 12
2
 Интер 6 4 0 2 17-8 12
3
 Рома 5 4 0 1 5-1 12
4
 Наполи 5 4 0 1 10-5 12
5
 Ювентус 5 3 2 0 9-5 11
6
 Аталанта 6 2 4 0 11-5 10
7
 Кремонезе 6 2 3 1 7-8 9
8
 Комо 6 2 3 1 7-5 9
9
 Сассуоло 6 3 0 3 8-8 9
10
 Кальяри 6 2 2 2 6-6 8
11
 Удинезе 6 2 2 2 6-9 8
12
 Лацио 6 2 1 3 10-7 7
13
 Болонья 5 2 1 2 5-5 7
14
 Лечче 6 1 2 3 5-10 5
15
 Парма 6 1 2 3 3-7 5
16
 Торино 6 1 2 3 5-13 5
17
 Фиорентина 5 0 3 2 3-6 3
18
 Верона 6 0 3 3 2-9 3
19
 Пиза 5 0 2 3 3-6 2
20
 Дженоа 5 0 2 3 2-7 2
КХЛ на Кинопоиске

