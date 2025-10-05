«Удинезе» и «Кальяри» сыграли вничью

«Удинезе» и «Кальяри» сыграли вничью в матче 6-го тура чемпионата Италии — 1:1.

На гол нападающего гостей Дженнаро Боррелли ответил защитник хозяев Кристиан Кабаселе.

У обеих команд по 8 очков, «Удинезе» — на 11-й строчке таблицы серии А, «Кальяри» — на 10-м месте.