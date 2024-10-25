«Удинезе» обыграл «Кальяри» в матче серии А
«Удинезе» победил «Кальяри» в матче 9-го тура чемпионата Италии — 2:0.
В конце первого тайма гол забил форвард хозяев Лоренцо Лукка. Незадолго до этого с поля был удален полузащитник гостей Антуан Макумбу, получивший второе предупреждение. Во второй половине встречи преимущество фриульцев удвоил нападающий Кейнан Дэвис.
После 9 матчей «Удинезе» занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков. Сардинцы с 9 баллами — на 15-м месте.
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|
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|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
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|Наполи
|8
|6
|1
|1
|15-5
|19
|
2
|Интер
|8
|5
|2
|1
|17-9
|17
|
3
|Ювентус
|8
|4
|4
|0
|11-1
|16
|
4
|Удинезе
|9
|5
|1
|3
|12-11
|16
|
5
|Милан
|8
|4
|2
|2
|16-9
|14
|
6
|Аталанта
|8
|4
|1
|3
|18-13
|13
|
7
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|3
|4
|1
|15-8
|13
|
8
|Лацио
|8
|4
|1
|3
|14-12
|13
|
9
|Торино
|8
|3
|2
|3
|14-14
|11
|
10
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|8
|2
|4
|2
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|10
|
11
|Рома
|8
|2
|4
|2
|8-6
|10
|
12
|Комо
|8
|2
|3
|3
|11-15
|9
|
13
|Болонья
|8
|1
|6
|1
|9-11
|9
|
14
|Кальяри
|9
|2
|3
|4
|8-15
|9
|
15
|Верона
|8
|3
|0
|5
|12-15
|9
|
16
|Монца
|8
|1
|4
|3
|8-9
|7
|
17
|Парма
|8
|1
|4
|3
|11-13
|7
|
18
|Дженоа
|8
|1
|3
|4
|7-17
|6
|
19
|Лечче
|8
|1
|2
|5
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|5
|
20
|Венеция
|8
|1
|1
|6
|5-14
|4
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|25.10
|19:30
|
Удинезе – Кальяри
|2 : 0
|25.10
|21:45
|
Торино – Комо
|- : -
|26.10
|16:00
|
Наполи – Лечче
|- : -
|26.10
|19:00
|
Болонья – Милан
|- : -
|26.10
|21:45
|
Аталанта – Верона
|- : -
|27.10
|14:30
|
Парма – Эмполи
|- : -
|27.10
|17:00
|
Лацио – Дженоа
|- : -
|27.10
|17:00
|
Монца – Венеция
|- : -
|27.10
|20:00
|
Интер – Ювентус
|- : -
|27.10
|22:45
|
Фиорентина – Рома
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|8
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|
|
Кристиан Пулишич
Милан
|5
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|5
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|4
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Лукуми
Болонья
|5
|1
|2
|
|
Павел Давидович
Верона
|5
|1
|1
|
|
Патрик Доргу
Лечче
|7
|1
|1
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