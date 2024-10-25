Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 21:22

«Удинезе» обыграл «Кальяри» в матче серии А

Владислав Маслов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Удинезе» победил «Кальяри» в матче 9-го тура чемпионата Италии — 2:0.

В конце первого тайма гол забил форвард хозяев Лоренцо Лукка. Незадолго до этого с поля был удален полузащитник гостей Антуан Макумбу, получивший второе предупреждение. Во второй половине встречи преимущество фриульцев удвоил нападающий Кейнан Дэвис.

Италия. Серия А. 9-й тур
25 окт, 19:30. Bluenergy Stadium (Удине)
Удинезе
2:0
Кальяри

После 9 матчей «Удинезе» занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков. Сардинцы с 9 баллами — на 15-м месте.

ФК Кальяри
ФК Удинезе
Читайте также
Экс-директор «дочки» Роснано задержан по подозрению в хищении 13 млрд рублей
Всероссийский день гимнастики: дата, история и традиции праздника
Экономист спрогнозировал последствия в случае повышения ключевой ставки ЦБ
Голкипер «Флориды» Бобровский одержал 400 побед за карьеру в НХЛ
Власти: после убийства женщины в Коркино на улицы вышли около 150 человек
Гаврилов предложил сыграть с командой кладбища, а бывший тренер «Спартака» нашел плюсы. Что случилось после того, как сборная России узнала своих будущих соперников
Популярное видео
«Крылья Советов» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Бавария»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Спарта»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Лилль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Интер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Байер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ростов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Факел»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Арсенал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Торпедо»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Источник: матч «Милана» и «Болоньи» перенесен из-за непогоды
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 8 6 1 1 15-5 19
2
 Интер 8 5 2 1 17-9 17
3
 Ювентус 8 4 4 0 11-1 16
4
 Удинезе 9 5 1 3 12-11 16
5
 Милан 8 4 2 2 16-9 14
6
 Аталанта 8 4 1 3 18-13 13
7
 Фиорентина 8 3 4 1 15-8 13
8
 Лацио 8 4 1 3 14-12 13
9
 Торино 8 3 2 3 14-14 11
10
 Эмполи 8 2 4 2 6-5 10
11
 Рома 8 2 4 2 8-6 10
12
 Комо 8 2 3 3 11-15 9
13
 Болонья 8 1 6 1 9-11 9
14
 Кальяри 9 2 3 4 8-15 9
15
 Верона 8 3 0 5 12-15 9
16
 Монца 8 1 4 3 8-9 7
17
 Парма 8 1 4 3 11-13 7
18
 Дженоа 8 1 3 4 7-17 6
19
 Лечче 8 1 2 5 3-18 5
20
 Венеция 8 1 1 6 5-14 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
25.10 19:30
Удинезе – Кальяри
 2 : 0
25.10 21:45
Торино – Комо
 - : -
26.10 16:00
Наполи – Лечче
 - : -
26.10 19:00
Болонья – Милан
 - : -
26.10 21:45
Аталанта – Верона
 - : -
27.10 14:30
Парма – Эмполи
 - : -
27.10 17:00
Лацио – Дженоа
 - : -
27.10 17:00
Монца – Венеция
 - : -
27.10 20:00
Интер – Ювентус
 - : -
27.10 22:45
Фиорентина – Рома
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Ретеги

Матео Ретеги

Аталанта

 8
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 7
Кристиан Пулишич

Кристиан Пулишич

Милан

 5
П
Нуну Тавареш

Нуну Тавареш

Лацио

 5
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Наполи

 4
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 3
И К Ж
Джон Лукуми

Джон Лукуми

Болонья

 5 1 2
Павел Давидович

Павел Давидович

Верона

 5 1 1
Патрик Доргу

Патрик Доргу

Лечче

 7 1 1
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости