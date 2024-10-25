«Удинезе» обыграл «Кальяри» в матче серии А

«Удинезе» победил «Кальяри» в матче 9-го тура чемпионата Италии — 2:0.

В конце первого тайма гол забил форвард хозяев Лоренцо Лукка. Незадолго до этого с поля был удален полузащитник гостей Антуан Макумбу, получивший второе предупреждение. Во второй половине встречи преимущество фриульцев удвоил нападающий Кейнан Дэвис.

После 9 матчей «Удинезе» занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков. Сардинцы с 9 баллами — на 15-м месте.