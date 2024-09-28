Дубль Мартинеса помог «Интеру» обыграть «Удинезе» в выездном матче серии А
В субботу, 28 сентября, «Интер» одержал победу над «Удинезе» в гостевом матче 6-го тура серии А — 4:2.
В составе победителей голы забили Давид Фраттези и Лаутаро Мартинес (дубль). У «Удинезе» отличились Кристиан Кабаселе и Лоренцо Лукка.
В следующем матче национального первенства «Удинезе» примет «Лечче», а «Интер» сыграет дома с «Торино». Обе встречи пройдут 5 октября.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|6
|3
|2
|1
|14-7
|11
|
2
|Торино
|5
|3
|2
|0
|8-5
|11
|
3
|Интер
|6
|3
|2
|1
|13-7
|11
|
4
|Наполи
|5
|3
|1
|1
|9-4
|10
|
5
|Удинезе
|6
|3
|1
|2
|9-10
|10
|
6
|Ювентус
|5
|2
|3
|0
|6-0
|9
|
7
|Эмполи
|5
|2
|3
|0
|5-2
|9
|
8
|Лацио
|5
|2
|1
|2
|9-8
|7
|
9
|Аталанта
|5
|2
|0
|3
|10-11
|6
|
10
|Рома
|5
|1
|3
|1
|5-3
|6
|
11
|Верона
|5
|2
|0
|3
|8-8
|6
|
12
|Болонья
|5
|1
|3
|1
|6-8
|6
|
13
|Фиорентина
|5
|1
|3
|1
|7-7
|6
|
14
|Парма
|5
|1
|2
|2
|8-9
|5
|
15
|Лечче
|6
|1
|2
|3
|3-11
|5
|
16
|Комо
|5
|1
|2
|2
|6-9
|5
|
17
|Дженоа
|5
|1
|2
|2
|4-7
|5
|
18
|Венеция
|5
|1
|1
|3
|3-8
|4
|
19
|Монца
|5
|0
|3
|2
|4-6
|3
|
20
|Кальяри
|5
|0
|2
|3
|1-8
|2
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|27.09
|21:45
|
Милан – Лечче
|3 : 0
|28.09
|16:00
|
Удинезе – Интер
|2 : 3
|28.09
|19:00
|
Дженоа – Ювентус
|- : -
|28.09
|21:45
|
Болонья – Аталанта
|- : -
|29.09
|13:30
|
Торино – Лацио
|- : -
|29.09
|16:00
|
Рома – Венеция
|- : -
|29.09
|16:00
|
Комо – Верона
|- : -
|29.09
|19:00
|
Эмполи – Фиорентина
|- : -
|29.09
|21:45
|
Наполи – Монца
|- : -
|30.09
|21:45
|
Парма – Кальяри
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|4
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|4
|
|
Кристиан Пулишич
Милан
|4
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|3
|
|
Давид Нерес
Наполи
|3
|
|
Дарко Лазович
Верона
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Павел Давидович
Верона
|5
|1
|1
|
|
Патрик Доргу
Лечче
|5
|1
|1
|
|
Давиде Бартесаги
Милан
|1
|1
|0
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