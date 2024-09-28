Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 17:54

Дубль Мартинеса помог «Интеру» обыграть «Удинезе» в выездном матче серии А

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Лаутаро Мартинес.
Фото Reuters

В субботу, 28 сентября, «Интер» одержал победу над «Удинезе» в гостевом матче 6-го тура серии А — 4:2.

В составе победителей голы забили Давид Фраттези и Лаутаро Мартинес (дубль). У «Удинезе» отличились Кристиан Кабаселе и Лоренцо Лукка.

В следующем матче национального первенства «Удинезе» примет «Лечче», а «Интер» сыграет дома с «Торино». Обе встречи пройдут 5 октября.

Италия. Серия А. 6-й тур
28 сент, 16:00. Bluenergy Stadium (Удине)
Удинезе
2:3
Интер
Футбол
ФК Удинезе
Лаутаро Мартинес
Читайте также
The New York Times заявило, что ВАДА потеряло данные о 900 допинг-тестах перед Олимпийскими играми в Париже
Пушков заявил об отсутствии согласия между Трампом и Зеленским
Spiegel назвал позорным выступление Зеленского на встрече с Трампом
Безумный дебют Деанджело, 13 шайб на двоих и загадочная травма Кузи. Что произошло в матче СКА – «Северсталь»
МИД РФ осудил политическое убийство Израилем лидера «Хезболлы»
Решение по заявке Загитовой на грант на ледовое шоу примут в декабре
Популярное видео
РПЛ: видео голов 10-го тура 27 сентября
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина в дерби, Батраков принес «Локо» победу над «Пари НН»: все голы дня
«Нефтехимик» — «Алания»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Арсенал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Дубли Сперцяна и Кордобы, два результативных паса Дзюбы: все голы дня
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Чайка»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Милан 6 3 2 1 14-7 11
2
 Торино 5 3 2 0 8-5 11
3
 Интер 6 3 2 1 13-7 11
4
 Наполи 5 3 1 1 9-4 10
5
 Удинезе 6 3 1 2 9-10 10
6
 Ювентус 5 2 3 0 6-0 9
7
 Эмполи 5 2 3 0 5-2 9
8
 Лацио 5 2 1 2 9-8 7
9
 Аталанта 5 2 0 3 10-11 6
10
 Рома 5 1 3 1 5-3 6
11
 Верона 5 2 0 3 8-8 6
12
 Болонья 5 1 3 1 6-8 6
13
 Фиорентина 5 1 3 1 7-7 6
14
 Парма 5 1 2 2 8-9 5
15
 Лечче 6 1 2 3 3-11 5
16
 Комо 5 1 2 2 6-9 5
17
 Дженоа 5 1 2 2 4-7 5
18
 Венеция 5 1 1 3 3-8 4
19
 Монца 5 0 3 2 4-6 3
20
 Кальяри 5 0 2 3 1-8 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
27.09 21:45
Милан – Лечче
 3 : 0
28.09 16:00
Удинезе – Интер
 2 : 3
28.09 19:00
Дженоа – Ювентус
 - : -
28.09 21:45
Болонья – Аталанта
 - : -
29.09 13:30
Торино – Лацио
 - : -
29.09 16:00
Рома – Венеция
 - : -
29.09 16:00
Комо – Верона
 - : -
29.09 19:00
Эмполи – Фиорентина
 - : -
29.09 21:45
Наполи – Монца
 - : -
30.09 21:45
Парма – Кальяри
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Ретеги

Матео Ретеги

Аталанта

 4
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 4
Кристиан Пулишич

Кристиан Пулишич

Милан

 4
П
Нуну Тавареш

Нуну Тавареш

Лацио

 3
Давид Нерес

Давид Нерес

Наполи

 3
Дарко Лазович

Дарко Лазович

Верона

 3
И К Ж
Павел Давидович

Павел Давидович

Верона

 5 1 1
Патрик Доргу

Патрик Доргу

Лечче

 5 1 1
Давиде Бартесаги

Давиде Бартесаги

Милан

 1 1 0
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости