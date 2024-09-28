Дубль Мартинеса помог «Интеру» обыграть «Удинезе» в выездном матче серии А

В субботу, 28 сентября, «Интер» одержал победу над «Удинезе» в гостевом матче 6-го тура серии А — 4:2.

В составе победителей голы забили Давид Фраттези и Лаутаро Мартинес (дубль). У «Удинезе» отличились Кристиан Кабаселе и Лоренцо Лукка.

В следующем матче национального первенства «Удинезе» примет «Лечче», а «Интер» сыграет дома с «Торино». Обе встречи пройдут 5 октября.