«Интер» в гостях победил «Удинезе»

«Интер» в гостевом матче 35-го тура чемпионата Италии победил «Удинезе» со счетом 2:1.

Победный гол на 39-й минуте забил Лаутаро Мартинес. Также в составе миланского клуба отличился Иван Перишич.

За «Удинезе» гол забил Игнасио Пуззетто.

«Интер» за три тура до конца чемпионата занимает второе место в таблице серии А, отставая от «Милана» на два очка. «Удинезе» — на 12-й строчке.