Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 20:57

«Интер» в гостях победил «Удинезе»

Читать «СЭ» в
«Интер» в гостевом матче 35-го тура чемпионата Италии победил «Удинезе» со счетом 2:1.
Фото Inter, Twitter

«Интер» в гостевом матче 35-го тура чемпионата Италии победил «Удинезе» со счетом 2:1.

Победный гол на 39-й минуте забил Лаутаро Мартинес. Также в составе миланского клуба отличился Иван Перишич.

За «Удинезе» гол забил Игнасио Пуззетто.

«Интер» за три тура до конца чемпионата занимает второе место в таблице серии А, отставая от «Милана» на два очка. «Удинезе» — на 12-й строчке.

Италия. Серия А. 35-й тур
01 мая, 19:00. Dacia Arena (Удине)
Удинезе
1:2
Интер
Голы
Перишич, 12 (0:1), Мартинес, 39 (0:2), Пуссетто, 72 (1:2)
Нереализованный пенальти
Мартинес 40
Удинезе
Сильвестри Перес Удогие Молина (Соппи, 73) Мари Бекао Арслан (Самарджич, 46) Уоллас Перейра (Яяло, 80) Саксесс (Пуссетто, 27) Деулофеу
Интер
Ханданович де Врей Димарко (Д`Амброзио, 77) Дармиан Шкриньяр Гальярдини (Видаль, 74) Барелла (Весино, 90) Брозович Джеко (Санчес, 74) Мартинес (Корреа, 74) Перишич
Предупреждения
Мари 38’, Перейра 65’  -  Весино 90’
Судьи
Киффи (Италия)
ФК Интер (Интернационале)
ФК Удинезе
2
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Украинская теннисистка Костюк требует отстранения россиян, а ее хейтят
Рекордсмен ФНЛ, поддерживал «Спартак», а теперь поссорил Дзюбу с Геничем и выиграл РПЛ. Кто такой Иван Сергеев, сменщик Азмуна в «Зените»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гол Леана принес «Милану» победу над «Фиорентиной», Кокорин остался в запасе
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 35 23 8 4 61-30 77
2
 Интер 35 22 9 4 74-29 75
3
 Наполи 35 21 7 7 67-31 70
4
 Ювентус 35 20 9 6 54-31 69
5
 Лацио 35 17 8 10 70-53 59
6
 Рома 34 17 7 10 55-40 58
7
 Фиорентина 35 17 5 13 54-47 56
8
 Аталанта 34 15 10 9 61-43 55
9
 Верона 35 14 10 11 61-52 52
10
 Торино 35 12 11 12 45-37 47
11
 Сассуоло 35 12 10 13 60-61 46
12
 Удинезе 35 10 13 12 54-54 43
13
 Болонья 34 11 9 14 39-48 42
14
 Эмполи 35 9 10 16 46-65 37
15
 Сампдория 35 9 6 20 42-57 33
16
 Специя 35 9 6 20 37-63 33
17
 Кальяри 35 6 10 19 32-64 28
18
 Дженоа 35 3 16 16 25-55 25
19
 Салернитана 33 6 7 20 28-70 24
20
 Венеция 34 5 7 22 28-63 22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
30.04 16:00
Кальяри – Верона
 1 : 2
30.04 16:00
Наполи – Сассуоло
 6 : 1
30.04 19:00
Сампдория – Дженоа
 1 : 0
30.04 21:45
Специя – Лацио
 3 : 4
1.05 13:30
Ювентус – Венеция
 2 : 1
1.05 16:00
Милан – Фиорентина
 1 : 0
1.05 16:00
Эмполи – Торино
 1 : 3
1.05 19:00
Удинезе – Интер
 1 : 2
1.05 21:45
Рома – Болонья
 - : -
2.05 21:45
Аталанта – Салернитана
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 27
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 23
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 17
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 9
Лоренцо Инсинье

Лоренцо Инсинье

Наполи

 8
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 25 2 5
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 25 1 10
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 29 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости