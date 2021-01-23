«Интер» потерял очки с «Удинезе» и упустил шанс догнать «Милан»
«Интер» сыграл вничью с «Удинезе» в выездном матче 19-го тура чемпионата Италии — 0:0. Команда Антонио Конте упустила возможность догнать по очкам «Милан», который сегодня уступил дома «Аталанте» (0:3).
«Интер» остался вторым с двухочковым отставанием от красно-черных, «Удинезе» идет 14-м.
Чемпионат Италии
Серия А
19-й тур
«Удинезе» — «Интер» — 0:0
«Удинезе»: Муссо, Зегелар (Найтинк, 78), Самир, Стрюгер Ларсен (Молина, 78), Бонифаци (Де Майо, 63), Бекао, Арслан (Уоллас, 33), Перейра, де Пауль, Деулофеу (Мандрагора, 62), Лазанья.
«Интер»: Ханданович, де Фрай, Шкриньяр, Бастони, Янг (Сенси, 70), Видаль (Санчес, 70), Брозович, Барелла, Хакими, Лукаку, Мартинес (Перишич, 70).
Предупреждения: Арслан, 10. Самир, 37. Бастони, 66. Зегелар, 78. Сенси, 83.
Судья: Мареска.
23 января. Удине. Стадион «Дачия Арена».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2020-2021/
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