«Интер» потерял очки с «Удинезе» и упустил шанс догнать «Милан»

«Интер» сыграл вничью с «Удинезе» в выездном матче 19-го тура чемпионата Италии — 0:0. Команда Антонио Конте упустила возможность догнать по очкам «Милан», который сегодня уступил дома «Аталанте» (0:3).

«Интер» остался вторым с двухочковым отставанием от красно-черных, «Удинезе» идет 14-м.

Чемпионат Италии

Серия А

19-й тур

«Удинезе» — «Интер» — 0:0

«Удинезе»: Муссо, Зегелар (Найтинк, 78), Самир, Стрюгер Ларсен (Молина, 78), Бонифаци (Де Майо, 63), Бекао, Арслан (Уоллас, 33), Перейра, де Пауль, Деулофеу (Мандрагора, 62), Лазанья.

«Интер»: Ханданович, де Фрай, Шкриньяр, Бастони, Янг (Сенси, 70), Видаль (Санчес, 70), Брозович, Барелла, Хакими, Лукаку, Мартинес (Перишич, 70).

Предупреждения: Арслан, 10. Самир, 37. Бастони, 66. Зегелар, 78. Сенси, 83.

Судья: Мареска.

23 января. Удине. Стадион «Дачия Арена».