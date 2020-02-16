«Удинезе» и «Верона» сыграли вничью. Клуб из Удине не может выиграть на протяжении пяти матчей

В матче 24-го тура чемпионата Италии «Удинезе» принимал «Верону». Встреча завершилась вничью — 0:0.

«Удинезе» не может победить на протяжении пяти последних матчей. За это время команда набрала 2 очка.

Чемпионат Италии. Серия А

24-й тур

«Удинезе» — «Верона» — 0:0

«Удинезе»: Муссо, Найтинк, Трост-Эконг, Стрюгер Ларсен, Бекао, Мандрагора, Фофана (Яяло, 86), Сема (тер Авест, 78), Окака Чука, де Пауль, Лазанья.

«Верона»: Сильвестри, Фараони, Гюнтер, Ррахмани, Кумбулла, Мигел Велозу, Лазович, Верре (Стемпиньски, 81), Пессина (Дзакканьи, 70), Амрабат, Борини.

Предупреждения: Мигел Велозу, 56. Лазович, 59. Трост-Эконг, 77.

Судья: Аббаттиста (Италия).

16 февраля. Удине. Стадион «Дачия Арена».