«Удинезе» и «Верона» сыграли вничью. Клуб из Удине не может выиграть на протяжении пяти матчей
В матче 24-го тура чемпионата Италии «Удинезе» принимал «Верону». Встреча завершилась вничью — 0:0.
«Удинезе» не может победить на протяжении пяти последних матчей. За это время команда набрала 2 очка.
Чемпионат Италии. Серия А
24-й тур
«Удинезе» — «Верона» — 0:0
«Удинезе»: Муссо, Найтинк, Трост-Эконг, Стрюгер Ларсен, Бекао, Мандрагора, Фофана (Яяло, 86), Сема (тер Авест, 78), Окака Чука, де Пауль, Лазанья.
«Верона»: Сильвестри, Фараони, Гюнтер, Ррахмани, Кумбулла, Мигел Велозу, Лазович, Верре (Стемпиньски, 81), Пессина (Дзакканьи, 70), Амрабат, Борини.
Предупреждения: Мигел Велозу, 56. Лазович, 59. Трост-Эконг, 77.
Судья: Аббаттиста (Италия).
16 февраля. Удине. Стадион «Дачия Арена».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2019-2020/