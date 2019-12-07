«Удинезе» и «Наполи» сыграли вничью, Максимович удален во время разминки
«Удинезе» и «Наполи» сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 15-го тура чемпионата Италии. Защитник гостей Никола Максимович получил красную карточку во время разминки по ходу второго тайма.
Чемпионат Италии
Серия А
15-й тур
«Удинезе» — «Наполи» — 1:1 (1:0)
Голы: Лазанья, 32 (1:0). Зелиньски, 69 (1:1).
«Удинезе»: Муссо, Найтинк, Де Майо, Трост-Эконг, Стрюгер Ларсен, тер Авест (Пуссетто, 74), Мандрагора, Фофана, Окака Чука, де Пауль (Барак, 84), Лазанья (Бекао, 90).
«Наполи»: Мерет, Манолас, Мариу Руй, Кулибали, Ди Лоренцо, Зелиньски, Руис, Кальехон, Мертенс, Инсинье (Льоренте, 46), Лосано (Юнес, 62).
Предупреждения: де Пауль, 34. Мертенс, 35. Кальехон, 36. Фофана, 60. Максимович, 79. Окака Чука, 82. Мариу Руй, 90+1.
Удаление: Максимович, 79 (на скамейке запасных).
Судья: Мариани.
7 декабря. Удине. Стадион «Дачия Арена».
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