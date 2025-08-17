«Удинезе» хочет арендовать полузащитника «Ромы» Балданци
«Удинезе» заинтересован в аренде полузащитника «Ромы» Томмазо Балданци, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, 22-летний итальянец не смог произвести впечатление на нового главного тренера Джан Пьеро Гасперини и не считается ключевым игроком в его планах на сезон-2025/26. Окружение Балданци ищет решение проблемы, один из вариантов — аренда в «Удинезе».
В сезоне-2024/25 Балданци в 41 матче во всех турнирах забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. Его контракт с «Ромой» действует до 30 июня 2028 года.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 12 миллионов евро.
Новости