17 августа, 15:30

«Удинезе» хочет арендовать полузащитника «Ромы» Балданци

Павел Лопатко

«Удинезе» заинтересован в аренде полузащитника «Ромы» Томмазо Балданци, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, 22-летний итальянец не смог произвести впечатление на нового главного тренера Джан Пьеро Гасперини и не считается ключевым игроком в его планах на сезон-2025/26. Окружение Балданци ищет решение проблемы, один из вариантов — аренда в «Удинезе».

В сезоне-2024/25 Балданци в 41 матче во всех турнирах забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. Его контракт с «Ромой» действует до 30 июня 2028 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 12 миллионов евро.

ФК Рома
ФК Удинезе
