«Фиорентина» обыграла «Удинезе», Кокорин остался в запасе

«Фиорентина» на выезде победила «Удинезе» (1:0) в матче шестого тура чемпионата Италии.

Единственный мяч с пенальти на 16-й минуте забил Душан Влахович. Российский форвард «фиалок» Александр Кокорин не был включен в стартовый состав и весь матч провел на скамейке запасных.

В параллельно матче «Эмполи» победил «Болонью» (4:2). «Сассуоло» выиграл у «Салернитаны» (1:0).

Чемпионат Италии. Серия А

6-й тур

«Удинезе» — «Фиорентина» — 0:1 (0:1)

Гол: Влахович, 16 — с пенальти.

«Удинезе»: Сильвестри, Найтинк (Удогие, 71), Самир, Стрюгер Ларсен (Молина, 71), Бекао, Соппи (Макенго, 46), Арслан (Пуссетто, 46), Перейра, Уоллас (Самарджич, 81), Деулофеу, Бету.

«Фиорентина»: Драговски, Бираги (Терзич, 60), Одриосола, Мартинес Куарта (Настасич, 65), Миленкович, Бонавентура (Амрабат, 65), Сапонара, Данкан (Мале, 65), Торрейра (Игор, 83), Кальехон, Влахович.

Предупреждения: Мартинес Куарта, 17. Арслан, 45+2. Уоллас, 53. Амрабат, 70. Одриосола, 90+5.

Судья: Герсини.

26 сентября. Удине. Стадион «Дачия Арена».

«Эмполи» — «Болонья» — 4:2 (2:1)

Голы: Бонифаци, 1 — в свои ворота (1:0). Барроу, 11 (1:1). Пинамонти, 31 (2:1). Байрами, 54 — с пенальти (3:1). Арнаутович, 76 (3:2). Риччи, 90 (4:2).

Нереализованный пенальти: Арнаутович, 20 (мимо)

«Эмполи»: Викарио, Романьоли, Стоянович, Маркицца (Луперто, 79), Вити, Хендерсон (Штулац, 71), Журковски, Байрами (Асллани, 80), Риччи, Ди Франческо (Бандинелли, 63), Пинамонти (Кутроне, 79).

«Болонья»: Скорупски, Де Сильвестри, Бонифаци (Орсолини, 69), Хики (Теат, 46), Медель, Сориано, Домингес (Бинкс, 78), Арнаутович, Виньято (Сванберг, 46), Барроу, Сков Ольсен (Сансоне, 46).

Предупреждения: Виньято, 24. Хендерсон, 34. Пинамонти, 67. Орсолини, 90+4.

Судья: Джакомелли.

26 сентября. Эмполи. Стадион «Карло Кастеллани».

«Сассуоло» — «Салернитана» — 1:0 (0:0)

Гол: Берарди, 54.

«Сассуоло»: Консильи, Кирикеш, Рожериу, Феррари, Мерт Мюльдюр, Джуричич (Кирьякопулос, 90+1), Лопес, Фраттези (Харруи, 81), Берарди (Дефрель, 81), Бога (Траоре, 71), Распадори (Скамакка, 70).

«Салернитана»: Белец, Страндберг, Дьембер (Зортеа, 83), Гальоло, Раньери (Ярошиньски, 74), Ди Таккио (Оби, 64), Кастанос, Л.Кулибали, Мам.Кулибали, Джурич (Бонаццоли, 64), Гондо (Сими, 64).

Предупреждения: Лопес, 15. Раньери, 30. Феррари, 31. Гондо, 36. Скамакка, 87. Бонаццоли, 89.

Судья: Джуа .

26 сентября. Реджо-Эмилия. Стадион «Мапеи — Читта-дель-Триколоре».