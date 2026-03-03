«Удинезе» разгромил «Фиорентину»

«Удинезе» победил «Фиорентину» в домашнем матче 27-го тура чемпионата Италии — 3:0.

Голы забили защитник Кристиан Кабаселе, нападающий Кинан Дэвис (с пенальти) и форвард Адам Букса.

«Удинезе» победил после трех поражений подряд. Он поднялся с 12-го на 10-е место в таблице чемпионата Италии (35 очков после 27 игр). «Фиорентина» (24 очка после 27 игр) располагается на 17-м месте, у нее второе поражение подряд.

Чемпионат Италии. Серия А. 27-й тур.

02 марта, 22:45. Bluenergy Stadium (Удине)

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