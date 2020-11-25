«Фиорентина» и «Специя» вышли в 1/8 финала Кубка Италии

В матче четвертого раунда Кубка Италии «Специя» обыграла «Болонью» (4:2). «Фиорентина» победила «Удинезе» (1:0). Обе игры завершились в дополнительное время.

В 1/8 финала «Специя» сыграет с «Ромой», а «Фиорентина» — с «Интером».

Кубок Италии

4-й раунд

«Болонья» — «Специя» — 2:4 д.в. (2:1, 0:1, 0:2)

Голы: Пикколи, 5 (0:1). Барроу, 13 (1:1). Орсолини, 45+1 (2:1). Фариас, 64 (2:2). Маджоре, 100 (2:3). Маджоре, 119 (2:4).

«Болонья»: Да Коста, Де Сильвестри, Денсвил, Томиясу, Медель (Хики, 97), Сориано, Сванберг (Поли, 67), Домингес (Паласио, 82), Виньято (Сансоне, 67), Орсолини, Барроу (Рабби, 111).

«Специя»: Крапикас, Сала (Маттьелло, 61), Маркицца (Виньяли, 86), Исмайли, Шабо, Акампора (Фариас, 61), Дейола, Мора (Маджоре, 86), Агуме (Терци, 111), Агудело, Пикколи.

Предупреждения: Маркицца, 27. Домингес, 44. Медель, 50. Агудело, 58. Шабо, 62. Дейола, 78. Крапикас, 89. Сориано, 104. Маджоре, 114. Маттьелло, 114. Сансоне, 116.

Судья: Вольпи.

25 ноября. Болонья. Стадион «Ренато Далл'Ара».

«Удинезе» — «Фиорентина» — 0:1 д.в. (0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Монтьель, 112.

«Удинезе»: Муссо, Найтинк, Самир, Бонифаци (Бекао, 106), Молина (Стрюгер Ларсен, 77), Перейра (Яяло, 63), де Пауль, Макенго, Форестьери (Пуссетто, 76), Деулофеу, Лазанья (Окака Чука, 106).

«Фиорентина»: Терраччано, Касерес (Монтьель, 109), Пеццела (Игор, 68), Миленкович, Валеро (Лирола, 80), Бираги, Кастровилли, Пульгар, Амрабат, Влахович (Кутроне, 91), Куаме (Эйсерик, 60).

Предупреждения: Пульгар, 34. Касерес, 56. Самир, 59. Макенго, 88. Бираги, 90+2. Яяло, 97.

Судья: Серра.

25 ноября. Удине. Стадион «Дачия Арена».