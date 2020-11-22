Шомуродов не помог «Дженоа» уйти от поражения в матче с «Удинезе»

«Дженоа» уступил «Удинезе» в матче 8-го тура чемпионата Италии — 0:1.

На 68-й минуте встречи в составе генуэзцев на поле появился экс-нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов, однако узбекский форвард не отличился результативными действиями.

На 90+4-й минуте матча нападающий «Дженоа» Джанлука Скамакка сравнял счет, но его гол был отменен ВАР из-за офсайда. На 90+7-й минуте красную карточку заработал вратарь генуэзцев Маттиа Перин, грубо сыгравший против защитника «Удинезе» Йенса Стрюгера Ларсена. Его место в воротах занял полевой игрок, защитник Эдоардо Гольданига.

Чемпионат Италии. Серия А

8-й тур

«Удинезе» — «Дженоа» — 1:0 (1:0)

Гол: де Пауль, 34.

«Удинезе»: Муссо, Зегелар, Найтинк, Самир, Стрюгер Ларсен, Бекао, Арслан (Мандрагора, 67), Перейра (Макенго, 90+1), де Пауль, Окака Чука, Пуссетто (Лазанья, 68).

«Дженоа»: Перин, Мазиелло (Дестро, 89), Бани, Бираски (Гольданига, 46), Гильоне, Пеллегрини (Париджини, 81), Бадель, Стураро (Зайц, 69), Лерагер, Пандев (Шомуродов, 68), Скамакка.

Предупреждения: Мазиелло, 30. Бадель, 63. Арслан, 64. Муссо, 76. Скамакка, 90+5.

Удаление: Перин, 90+7.

Судья: Кальварезе (Италия).

22 ноября. Удине. Стадион «Дачия Арена».